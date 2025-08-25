Mañanas frías, tardes primaverales y una sorpresa para el finde: el pronóstico extendido para Mar del Plata

Luego del alerta amarilla por fuertes vientos, agosto se despide de Mar del Plata de la mejor manera aunque no todo será color de rosa.

Este lunes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un comienzo de semana muy ventoso, con ráfagas del oeste que pueden alcanzar los 50 km/h y garantiza un cielo despejado. La temperatura a las 7 era de 7,4 -4,5 de térmica- y puede alcanzar los 16 grados, que se sentirán menos producto de los fuertes vientos.

A partir del martes, el clima nos regalará a los marplatenses una verdadero adelanto de la primavera: las máximas irán en ascenso, con 16 grados el martes, 17 el miércoles y jueves y unos hermosos 20 grados el viernes aunque con mucho viento.

Pero no será una semana diez puntos: el SMN prevé la llegada de precipitaciones desde la madrugada y mañana del sábado y que pueden prolongarse hasta las primeras horas y mañana del domingo. Además de la lluvia, los vientos rotarán del este al sudeste y provocarán un abrupto descenso de la temperatura durante todo el fin de semana.