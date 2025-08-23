Tensión entre policías e hinchas de Alvarado: un menor de 15 años detenido por robar un remis para ir a la caravana
Efectivos policiales ubicaron el vehículo entre cientos de simpatizantes del "Torito", que hacían la previa del partido.
Un remisero de 67 años fue víctima de un asalto durante la mañana de este sábado en el barrio Parque Palermo, cuando cinco jóvenes lo sorprendieron y le robaron el auto con el que trabajaba. Uno de los delincuentes habría estado armado.
El hecho ocurrió a las 7.40, cuando el chofer de Paso Cars llegó a Bouchard al 11.200 para levantar un pasajero. Allí fue abordado por el grupo, que lo obligó a descender del Chevrolet Prisma y escapó por calle Yapeyú en dirección a Vértiz.
Horas después, cerca del mediodía, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 11ª logró ubicar el vehículo sustraído. Según la investigación, iba a ser utilizado en la caravana de hinchas de Alvarado. Con apoyo de efectivos de la Comisaría 12ª, el auto fue interceptado en Garay y Calaza.
El acompañante logró escapar a pie, pero el conductor, un adolescente de 15 años, fue reducido y aprehendido en el lugar. Ante la hostilidad de simpatizantes que se acercaban, la Policía debió abandonar rápidamente la zona. El vehículo fue recuperado y devuelto a su propietario.
Intervino el fiscal de Responsabilidad Penal Juvenil N°2, Yanes Urrutia, quien ordenó la notificación de la causa al menor y su posterior entrega a un progenitor. En paralelo, la Oficina de Delitos Contra la Propiedad Automotor, a cargo del Dr. Morán, dispuso la restitución del rodado al remisero.
