Tensión entre policías e hinchas de Alvarado: un menor de 15 años detenido por robar un remis para ir a la caravana

Un remisero de 67 años fue víctima de un asalto durante la mañana de este sábado en el barrio Parque Palermo, cuando cinco jóvenes lo sorprendieron y le robaron el auto con el que trabajaba. Uno de los delincuentes habría estado armado.

El hecho ocurrió a las 7.40, cuando el chofer de Paso Cars llegó a Bouchard al 11.200 para levantar un pasajero. Allí fue abordado por el grupo, que lo obligó a descender del Chevrolet Prisma y escapó por calle Yapeyú en dirección a Vértiz.

Horas después, cerca del mediodía, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 11ª logró ubicar el vehículo sustraído. Según la investigación, iba a ser utilizado en la caravana de hinchas de Alvarado. Con apoyo de efectivos de la Comisaría 12ª, el auto fue interceptado en Garay y Calaza.

El acompañante logró escapar a pie, pero el conductor, un adolescente de 15 años, fue reducido y aprehendido en el lugar. Ante la hostilidad de simpatizantes que se acercaban, la Policía debió abandonar rápidamente la zona. El vehículo fue recuperado y devuelto a su propietario.

Intervino el fiscal de Responsabilidad Penal Juvenil N°2, Yanes Urrutia, quien ordenó la notificación de la causa al menor y su posterior entrega a un progenitor. En paralelo, la Oficina de Delitos Contra la Propiedad Automotor, a cargo del Dr. Morán, dispuso la restitución del rodado al remisero.