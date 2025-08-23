Tras un diálogo entre UTA y Seguridad, se resolvió qué pasará con el servicio nocturno de colectivos

Este fin de semana, desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Mar del Plata habían anticipado un cese de actividades nocturno de algunas líneas por hechos de inseguridad en la zona de Beruti y 228.

Sin embargo, algunas horas más tarde fuentes cercanas a la Municipalidad de General Pueyrredon confirmaron que tras un contacto entre el área de Seguridad y el gremio, el servicio de transporte público no se verá resentido.

"La gente de Seguridad habló con la UTA y el servicio no se va a resentir. Un patrullero va a estar por la zona porque la medida no era por inseguridad sino por vandalismo", indicaron desde la Comuna.

De esta manera, se resolvió que las líneas 531, 532, 533, 521 y 522 mantendrán sus recorridos habituales durante la noche, con presencia policial para prevenir nuevos hechos y garantizar la normal prestación del servicio.