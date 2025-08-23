SUPLEMENTOS
Alerta amarillo por viento: qué dice el pronóstico para este domingo en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional anunció los datos del tiempo para las próximas horas en la ciudad y la zona.

Lo anunció el organismo a través de su página web. Foto: archivo 0223.

23 de Agosto de 2025 19:03

Por Redacción 0223

PARA 0223

Si bien se espera un aumento en la temperatura para este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un alerta amarillo por fuertes vientos para Mar del Plata y la zona. Cómo estará el clima a lo largo de la jornada.

El domingo comenzará con un cielo algo nublado y una temperatura de 5 grados durante la madrugada, con viento del noroeste entre 13 y 22 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.

Luego llegará el alerta amarillo anunciado por el SMN. Si bien por la mañana la temperatura alcanzará los 8 grados y hacia la tarde aumentará a 17, "el área será afectada por vientos fuertes del sector oeste con velocidades entre 35 y 55 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora", indicaron desde el organismo.

Por la noche el viento rotará hacia el noroeste a entre 32 y 41 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.

