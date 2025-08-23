Alerta amarillo por viento: qué dice el pronóstico para este domingo en Mar del Plata
El Servicio Meteorológico Nacional anunció los datos del tiempo para las próximas horas en la ciudad y la zona.
Redacción 0223
PARA 0223
Si bien se espera un aumento en la temperatura para este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un alerta amarillo por fuertes vientos para Mar del Plata y la zona. Cómo estará el clima a lo largo de la jornada.
El domingo comenzará con un cielo algo nublado y una temperatura de 5 grados durante la madrugada, con viento del noroeste entre 13 y 22 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.
Luego llegará el alerta amarillo anunciado por el SMN. Si bien por la mañana la temperatura alcanzará los 8 grados y hacia la tarde aumentará a 17, "el área será afectada por vientos fuertes del sector oeste con velocidades entre 35 y 55 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora", indicaron desde el organismo.
Por la noche el viento rotará hacia el noroeste a entre 32 y 41 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.
