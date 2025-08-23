Busca desesperadamente a su perro y ofrece una importante recompensa

Una familia de Mar del Plata busca desesperadamente a su perro Pipino, un Yorkshire terrier de 11 años que se perdió hace poco menos de un mes en el barrio Las Américas.

El animal fue visto por última vez el 27 de julio alrededor de las 19 en la zona de 12 de Octubre y Finochietto. Se trata de un perro mediano de unos 3,5 kilos, de pelaje marrón no muy largo con partes grises, que padece cataratas y problemas en la piel. "Le tenemos que dar un alimento adecuado para su alergia", dijo Ivon, su dueña.

“Mis hijos están muy tristes porque es parte de nuestra familia”, agregó la mujer, quienes además mencionó que ofrecen una recompensa de $200.000 para quien pueda aportar información sobre su paradero.

EN caso de contar con información respecto de la mascota de la familia, pueden trasladarla a comunicándose al 223-3478039.