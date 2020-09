El Municipio también pedirá que se revea el rechazo de la actividad gastronómica

Tal como ocurrió con la obra privada, la Comisión Especial de Reactivación Económica acordó con los empresarios gastronómicos elevar una nota al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para autorizar la actividad en Mar del Plata en el marco de la fase 3 de cuarentena.

Los integrantes de la comisión, esta vez sin la presencia de Marcos Gutiérrez y Ariel Ciano, del Frente de Todos y del Frente Renovador respectivamente, resolvieron elevar una nota firmada por todas las cámaras del sector para pedir que la administración bonaerense reconsidere el revés a los pedidos que había formulado el intendente Guillermo Montenegro la semana pasada.

En la reunión, que se desarrolló de manera virtual vía Zoom, los empresarios plantearon la delicada situación económica que atraviesan en medio de la pandemia de coronavirus, que se profundizó a partir del pase a fase 3.

"La reunión fue positiva. Todos los miembros de los distintos partidos están de acuerdo en la necesidad de reactivar porque el panorama en Mar del Plata es desolador, estamos muy complicados", aseguró Avedis Sahakian, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica, al término del cónclave.

El dirigente gastronómico planteó que el sector también se encamina a una situación de saturación "si no se hace algo pronto". "Nuestra ciudad va a colapsar. Nosotros aportamos el 30% del PBI en la provincia de Buenos Aires. Ya veníamos de una crisis fuerte y se agregó la pandemia. Entendemos la causa que pone en jaque a todos, pero si no trabajamos no vamos a ningún lado", reparó.

Se espera que entre este miércoles y jueves la comisión eleve a Provincia la nota con los fundamentos que las autoridades provinciales reconsideren su postura. Mientras tanto, los concejales y funcionarios del Ejecutivo continuarán con una serie de reuniones con distintos sectores.

El miércoles de la semana pasada la Jefatura de Gobierno bonaerense rechazó la autorización de la actividad gastronómica, entre otros pedidos, al no estar habilitada en fase 3. Además, aclararon que no podrá procederse al dictado el acto administrativo que las autorice.

La comisión se volvió a reunir tras no reunir consenso la última vez, lo que derivó en las salidas de Gutiérrez y Ciano, quienes abandonaron el espacio al entender que la situación epidemiológica que atravesaba Mar del Plata no ameritaba avanzar con nuevas autorizaciones.

De todas maneras, el Gobierno de Axel Kicillof anunció este martes que planea comenzar a recorrer un camino hacia la "nueva normalidad" en los próximos 15 o 20 días con mayores flexibilizaciones y aperturas de actividades.