Destacan una notoria caída en los hechos de vandalismo contra los monumentos

Desde hace algunos años la Municipalidad de General Pueyrredon trabaja en la revalorización de los distintos monumentos y piezas escultóricas que tiene Mar del Plata. Blancos de infinidad de hechos de vandalismo, la tendencia en los últimos tiempos se revirtió y hoy son muy pocos los daños que sufren.

Costanza Addiechi, directora de restauración de monumentos, explicó que desde que lleva adelante la tarea de restaurar los emblemáticos monumentos "los hechos de vandalismo disminuyeron de forma muy notoria". "Antes eran blanco de todo tipo de agresiones, hoy son contados con los dedos de las manos", aseguró.

Este giro, manifestó, se debe a que la sociedad tomó conocimiento de la trascendencia de cada una de las piezas. "Uno no puede cuidar lo que no conoce. Antes los monumentos no estaban considerados dentro de la identidad cultural marplatense. Ni siquiera su mantenimiento. Al empezar a descubrir cada pieza escultórica esa historia se suma a la que ya tiene la ciudad", sostuvo en diálogo con 0223 Radio.

En la actualidad Addiechi impulsa el primer registro de Patrimonio Escultórico de Mar del Plata que busca ordenar el patrimonio escultórico de la ciudad que forma parte del espacio público en base a una serie de categorías y apartados.

"Las únicas que estaban registradas son las 59 piezas que fueron empleazadas hasta 1939. Después no hubo registro y eso llevó a que tantas piezas desaparecieran. Al haber uno, es más difícil que suceda", reparó. En Mar del Plata son más de 200 los bienes de interés patrimonial, entre esculturas y el mobiliario urbano como farolas, bancos y buzones, etcétera.

La ordenanza - que se hace extensiva de las siete plazas fundacionales a todos los barrios de Mar del Plata y Batán -, además, suma un régimen de sanciones por hechos de vandalismo que podrían sufrir los bienes y patrimonios.

"La idea es seguir trabajando el tema en la ciudad. Tenemos que cuidar entre todos lo que tiene que ver con nuestra historia. Somos los reponsables de cuidar lo nuestro", enfatizó al finalizar.