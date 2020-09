Para el Municipio habrá que ser “prudentes” con la vuelta a clases en 2021

La difícil situación epidemiológica de Mar del Plata por el número de casos de Covid-19 descartó la posibilidad de retomar las clases este año y el Municipio ya está pensando en cómo será la vuelta a las aulas en 2021.

En diálogo con 0223 Radio, Sebastián Puglisi, secretario de Educación, admitió que la situación es estudiada y se está atento a lo que sucede en otros países, que quisieron reanudar las clases en medio de la pandemia.

“Lo estamos pensando pero mirando otros lugares. En Europa volvieron pero en una semana dieron marcha atrás con la reapertura de escuelas. Es muy delicada la cuestión. Vamos a tener que ser muy pacientes y prudentes a la hora de pensar el inicio del ciclo lectivo”, razonó Puglisi.

En titular de Educación señaló que antes del rebrote de casos, la comuna pensaba protocolos basados no en la concurrencia masiva, sino en un ingreso escalonado a las escuelas para que no entren todos juntos a la misma hora, con recreos no en forma masiva y aulas ventiladas.

“Creo que la letra chica de todos los protocolos la termina definiendo el equipo directivo de cada escuela, porque ellos saben si los chicos vienen a pie, si las aulas son ventildas, etc. Difícilmente desde los lugares de decisión gubernamental se puede tomar una decisión que los abarque a todos”, concluyó.