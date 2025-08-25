"Me dormí, rompieron dos rejas y me robaron la moto": el drama de un trabajador víctima de los delincuentes

El momento en el cual los delincuentes se llevan la moto.

Cuando nos comunicamos con la víctima del último hurto que se reportó desde el barrio, estaba en el colectivo yendo a trabajar. Se levanta temprano, es peón de albañil y vive en una propiedad horizontal. "Hay cinco viviendas acá. Yo estoy en la del medio y en el pasillo dejo la moto. Para llegar hay que pasar dos rejas", le describió a 0223 Luciano, graficando la complejidad para ingresar.

La moto que le robaron a Luciano.

Nada impidió que los delincuentes alcancen su objetivo: irrumpieron en la madrugada. "Había llegado a las 12. Me dormí, rompieron dos rejas y robaron la moto", agrega el damnificado.

En el video se ve a los tres ladrones en la puerta del complejo, y minutos antes de las 3 de la mañana del domingo se llevan la moto. El hecho ocurrió en Magallanes entre Lanzilota y Juramento. Según denunciaron los vecinos, no es un caso aislado.

Luciano busca su moto tras el robo.

Los últimos robos en Villa Lourdes

El barrio está alerta ante la situación repetitiva del invierno. No sólo está siendo crudo por su clima, los robos aumentaron y la sensación de inseguridad, a la par. Al propio Luciano motochorros le apuntaron con un arma el 4 de agosto. Resistió y zafó. También fue arriesgado y la tragedia estaba a la vuelta de la esquina.

En la carnicería del barrio, rompieron la vidriera con una piedra e ingresaron. Rápidamente el sistema de seguridad le dio aviso al dueño que llegó al local comercial, pero el daño ya estaba hecho.

A metros de la casa de Luciano, en Magallanes y Juramento, una joven fue abordada por delincuentes que le mostraron su pistola y la asaltaron. Secuencias que se sufrieron con mayor frecuencia en los últimos dos meses y preocupan a la comunidad.