"No se mató alguien porque Dios no quiso": se desplomó la marquesina de un hotel en el macrocentro

La marquesina cayó sobre un baño químico mientras los obreros realizaban tareas de remodelación.

Una pesada estructura de madera cayó sobre la vereda de un hotel y de milagro no produjo heridos pero sí importantes daños materiales.

El hecho ocurrió este mediodía en el frente de un edificio de cuatro pisos ubicado en Gascón al 1900, entre Tucumán y Arenales, cuando una marquesina se desplomó mientras un grupo de obreros realizaban tareas de remodelación.

Carlos, un testigo, habló con 0223 y contó el susto que sufrieron todas las personas que en ese momento pasaron por el lugar. “Estacioné y de repente siento un ruido y veo polvo. Me doy vuelta y la marquesina estaba en el piso, se cayó toda. Llegué a sacar una foto. La verdad que no se mató alguien porque Dios no quiso. Había una gran cantidad de obreros, por suerte ninguno tuvo heridas. Yo vi cinco como mínimo”, relató.

“Yo no vi ninguna bandeja protectora y ahora se pusieron casco porque ni eso tenían. Tuvieron suerte que todo cayó sobre el baño químico y el contenedor. Sino, hubiera sido un desastre”, expresó.

Según pudo saber este medio, los obreros estaban tratando de sacar la bandeja de protección y en la operatoria se les cayó sobre la vereda.

Más allá del accidente, Defensa Civil junto a personal de Obras Privadas del Municipio realizó un relevamiento en el lugar y comprobó que los trabajadores no contaban con los elementos de seguridad requeridos.