Video: ataque de quemacoches en la cochera de un edificio de Villa Lourdes

Vecinos del barrio Villa Lourdes de Mar del Plata piden mayor seguridad luego de que el pasado martes a la madrugada sufrieran un ataque de quemacoches en un complejo de edificios.

El hecho sucedió alrededor de la 1 de la madrugada del martes cuando una persona arrojó una botella con combustible dentro de un complejo de cinco edificios delimitado por las calles Cerrito, Gaboto, Alvear y Solís. El fuego devoró una camioneta que estaba estacionada en la cochera.

Micaela, vecina del lugar, denunció a 0223 que la zona está liberada y hay hechos delictivos a toda hora del día. "Están robando muy seguido, sobre todo los autos y casi siempre a la madrugada. Nos roban hasta adentro de la cochera", confió.

Ante esta situación, la mujer aseguró que las denuncias en la comisaría que tiene jurisdicción en la zona no tienen efecto y tampoco perciben la presencia de la Policía. "No se ven patrulleros. Estamos cansados de esta situación. No hay cámaras en ningún lado. Es una zona liberada", recriminó.