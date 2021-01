Vecinos de Chapadmalal se movilizaron en “Manantiales Club de Mar": "La concesión se maneja como en otro siglo"

Un grupo de vecinos de Chapadmalal, acompañados por organizaciones sociales de Mar del Plata y la zona, realizaron una pacífica movilización en el “Manantiales Club de Mar”, ubicado en la Reserva Forestal y Turística “Paseo Costanero Sur", al acusar un "perfil elitista y excluyente" por parte de los rseponsables del balneario.

La manifestación fue para denunciar el incumplimiento del concesionario al pliego licitatorio ya que aseguran que se "prohíbe el paso a cientos de metros del Arroyo Lobería, sin reconocer el carácter de la Reserva Forestal como bien de dominio público". "La concesión de Club de Mar de Manantiales parece querer seguir manejándose como en otro siglo, contrariando leyes y ordenanzas y generando privilegios para una elite socioeconómica", apuntaron.

“En el verano anterior, desde las asambleas vecinales, hemos escrito mails al gerente del balneario, Juan Pablo Radoslovich. El señor propuso una fecha y preguntó cuál sería el tema de la reunión. Cuando le dijimos que era para pedir abriera al público las riberas del arroyo Lobería, no volvió a comunicarse con nosotros”, explicaron los vecinos respecto de las irregularidades que acusan en la explotación comercial de la Unidad Turística Fiscal “Arroyo Lobería”.

En continuidad con las acciones tomadas por vecinos y vecinas de la zona durante el verano anterior, cuando por no cumplir con normativas vigentes y contaminar el arroyo fuera clausurado el Balneario Luna Roja, la manifestación estuvo guiada por el fin de recuperar el espacio. "Los incumplimientos de las normativas de esta concesión son, casi, innumerables, por citar algunos: no existe una senda peatonal pública que lleve desde el ingreso de la unidad al mar, las instalaciones no cuentan con baños públicos, ni mucho menos, con baños para discapacitados, duchas o un sistema de soporte que permita el acceso de personas con movilidad reducida al mar, el arroyo Lobería y su ribera", ejemplificaron.

“No vamos a ceder hasta que la concesión de Mantiales Club de Mar comprenda que estas 8 hectáreas de la Reserva son un bien de dominio público, queremos libre tránsito por las riberas del arroyo; queremos bajada pública peatonal, desde la ruta 11 hasta el mar, queremos espacios verdes bajo la sombra, con juegos infantiles y bancos para que descansen los mayores, queremos baños públicos y apertura a la comunidad, como lo exigen las Cláusulas Particulares del contrato, y lo queremos con acceso todo el año", reclamaron.

Los manifestantes anticiparon que en los próximos días se invitará a la gerencia del balneario a una reunión con representantes de la comunidadpara evidenciar cuáles son las principales cuestiones a modificar con el fin de poder garantizar una convivencia entre los derechos ciudadanos y los intereses de lucro del privado. “Si la concesión no tiene interés en abrir la bajada pública y habilitar un paseo por la ribera del arroyo hasta el mar, no hay ningún problema: lo haremos nosotros”, advirtieron.