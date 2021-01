La justicia dispuso que "Pancho" sea trasladado al Aquarium

La lucha de Diego para lograr la restitución de "Pancho", el loro que desde hace un año vivía en el Pet Shop del Barrio Santa Mónica, tiene un nuevo capítulo: en las últimas horas el Jefe de Fauna de la Provincia de Buenos Aires dispuso el traslado del animal de la Reserva Forestal Laguna de los Padres al Parque y centro de Rehabilitación Aquarium Mar del Palta.

“La justicia decidió que se lucre con la vida del animalito. En vez de dármelo a mi, lo van a tener expuesto y van a comercializar con él”, lamentó Diego, el propietario del Pet Shop en el que vivía Pancho hasta que personal de Inspección General decomisó el animal por considerar que el comerciante incumplía la ordenanza 16031 que prohibe la exhibición de animales con fines comerciales en el partido de Generla Pueyrredon.

Diego recibió a “Pancho” como un regalo hace poco más de un año. El hombre lo tenía en su pet shop para interactuar con sus clientes hasta que el 30 de diciembre Inspección General llevó a la Reserva Forestal Laguna de los Padres al animal.

Hasta el día de hoy, el comerciante asegura que el loro es su "mascota" y llegó a juntar más de 50 firmas de vecinos para respaldar sus dichos. "Lo único que quiero es que me restituyan a 'Pancho' para llevármelo a mi casa. No lo voy a poner más en mi local si no se puede. Solo quiero tenerlo conmigo de nuevo", explicó.