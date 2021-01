Interponen un recurso de amparo para recuperar a "Pancho"

Diego Brunori confirmó que interpuso un recurso de amparo para tratar de recuperar a "Pancho", el loro autóctono que tenía hace más de un año en su pet shop del barrio Santa Mónica y que ahora pasará sus días en Aquarium, según el último dictamen judicial que se conoció este jueves.

El comerciante dijo a 0223 que hizo la presentación en el Juzgado de Faltas que está a cargo de José Oteiza para que se de marcha atrás con la decisión de que el animal quede en manos de las autoridades del parque marino.

"Metimos este recurso porque está totalmente mal todo lo que vienen haciendo y lo único que logran es perjudicar al animal", apuntó el denunciante, quien cuenta con el patrocinio de la abogada Alejandra Zaveo.

El hombre se mostró "indignado" con la decisión de que el loro sea llevado a Aquarium al entender que se trata de un intento de "comercializar y lucrar" con el ave. "Lo mandan ahí solo porque tienen un convenio con ellos", aseguró.

Desde el Aquarium informaron a este medio que "Pancho" está en cuarentena "como cualquier animal que ingresa, por un tema sanitario. No está en contacto con nuestras aves", dijeron al tiempo que afirmaron que presenta un buen estado de salud física aunque lógicamente está estresado por el cambio de hábitat. Además aseguraron que el animal no será expuesto en el aviario del parque junto a las aves exóticas sino que estará en tratamiento como las demás aves en recuperación que se encuentran en el lugar

"Aquarium al ser zoológico inscripto, es depositario legal de animales incautados hasta que la justicia se expida", explicaron.

Brunori recibió a “Pancho” como un regalo hace poco más de un año. El hombre lo tenía en su pet shop para interactuar con sus clientes pero el 30 de diciembre inspectores se acercaron al lugar, tras una denuncia anónima, al entender que lo tenía expuesto con fines de lucro y procedieron con el secuestro.

Los agentes municipales se respaldaron en la ordenanza 16.031, que protege la tenencia, exhibición, venta captura y cualquier otro tipo de manipulación de fauna silvestre autóctona dentro de General Pueyrredon. Diego, sin embargo, remarcó que el loro es su "mascota" y llegó a juntar más de cincuenta firmas de vecinos para respaldar sus dichos. "Lo único que quiero es que me restituyan a 'Pancho' para llevármelo a mi casa. No lo voy a poner más en mi local si no se puede. Solo quiero tenerlo conmigo de nuevo", explicó.

"Pancho" es un loro autóctono que estuvo 25 años en cautiverio y, producto de su avanzada edad, ya no puede volver a insertarse en su hábitat natural porque no tendría capacidad propia para defender y alimentarse, según había explicado el vecino.

Por estas horas Brunori junto a las personas que visitaban a Pancho se encuentran organizando una movilización para solicitar la restitución del animal