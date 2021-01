Alertan sobre la posibilidad de incendios forestales y de pastizales durante esta semana en Mar del Plata

Desde el Gobierno de Guillermo Montenegro advirtieron que existen posibilidades "muy altas a extremas" de que se produzcan incendios forestales en los próximos días en Mar del Plata como consecuencias de las altas temperaturas que están pronosticadas.

“El trabajo en conjunto con Bomberos de la Provincia y Bomberos Voluntarios e institucionales nacionales y provinciales nos pone en alerta sobre este flagelo que sucede en cada temporada estival. Pero en esta en particular, los índices marcan que las eventualidades se pueden repetir cotidianamente como está sucediendo en la ciudad”, afirmó Rodrigo Gonçalvez, el titular de Defensa Civil.

En la ciudad, por primera vez se está midiendo el grado de peligro de este tipo de incendios. Estos pronósticos se obtienen midiendo la carga de vegetación y la situación climática, ya que se esperan temperaturas muy elevadas para estos días en esta zona geográfica.

Las autoridades recordaron que las altas temperaturas y la sequía que –sumadas a las jornadas de viento- pueden traer inconvenientes, no solo en espacios verdes, sino también en el ejido urbano.

Frente a ello, desde Defensa Civil instaron a la comunidad marplatense a: no realizar quemas de pastizales; no quemar restos de poda o residuos; hacer fuego únicamente en lugares permitidos; no arrojar colillas de cigarrillos; mantener el pasto corto alrededor de las viviendas; cortar ramas de árboles desde el suelo y hasta los 2 metros (raleo) y tener en cuenta las chispas y pequeñas brasas que emite el fuego.

“Con estas recomendaciones, podemos evitar daños materiales, daños personales y podemos –también- evitar un trabajo denodado de los Bomberos, con todo el esfuerzo que requieren este tipo de eventualidades”, concluyó Gonçalvez.