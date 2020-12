Incendios forestales: pronostican que será una temporada "difícil" para Mar del Plata

Desde el Gobierno de Guillermo Montenegro pronosticaron que esta temporada será "difícil" en cuanto al impacto de los incendios forestales y pidieron a la comunidad que se extremen los recaudos para prevenir este tipo de siniestros con la llegada de las altas temperaturas.

El titular de Defensa Civil de la Municipalidad, Rodrigo Gonçalvez, encabezó este miércoles una nueva reunión operativa de la Mesa de Emergencia sobre Incendios Forestales, con presencia de Bomberos y de Alicia Salman, Subsecretaria de Emergencias de la Provincia de Buenos Aires.

“Hay una línea directa que viene del intendente y que apunta a acentuar todas las cuestiones referidas a la siniestralidad. Hay que estar preparados, ser proactivos y -en ese camino- nos encontramos con diferentes eventualidades o dificultades que seguramente vamos a tener en la temporada. Y una de ellas serán los incendios forestales”, aseguró el funcionario.

En este marco, Gonçalvez hizo énfasis en los recaudos que puede tomar la comunidad: “El 98% de los incendios son generados por la mano del hombre. Por lo cual, de cada 100 se pueden evitar 98. Eso es importante que lo comuniquemos a la sociedad. Hay que tener en cuenta algunas recomendaciones básicas, como no prender fuego en ningún lugar público, no prender restos de poda, hojas, no tirar basura porque el vidrio puede ser material conductor del incendio, ni colillas de cigarrillo”.

Los motivos que preocupación al Municipio están directamente asociados con el efecto que tendrá para la temporada "La Niña", el evento climático del que dio cuenta semanas atrás 0223 y que suele disminuir la cantidad de precipitaciones y que tiende a aumentar el promedio de las temperaturas históricas para la zona durante está epoca del año.

"Los pronóstico extendidos dan cuenta de la posibilidad de tener el efecto de la Niña más agudo que otras temporadas, por lo cual es un desafío más a los que ya todos conocemos con las cuestiones sanitarias. Esto amerita que estemos coordinados, que estemos trabajando en conjunto, tanto en la comunicación como en la operatividad, que todos los recursos del Estado municipal”, manifestó Gonçalvez.

Por su parte, Alicia Salman resaltó la necesidad de avanzar hacia un "verano cuidado" para "no dañar la naturaleza y los medios". "Estamos para poder reforzar eso", garantizó, y agregó: "Hay que mantener los lugares. Hay que ver que esos lugares públicos puedan estar adecuados a la circulación de la gente para que se sienta seguro. Hay lugares donde hay que levantar material combustible. Entre todos tenemos que tratar de educar y sensibilizar a la comunidad de que es la vida misma lo que estamos cuidando".

De la reunión también formaron parte Alberto Gabba (jefe de Bomberos de Mar del Plata), Víctor Cabral (jefe de Bomberos Voluntarios), Fernando Picardi (Director de la Cruz Roja), Pablo Aguirre (Director de Rescates y Riesgos Especiales) y Pablo Polarolo (jefe de la Brigada Forestal).