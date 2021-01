Desde la CTA celebraron la prórroga de la prohibición de despidos y apuntaron contra el trabajo informal

Desde la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) expresaron su conformidad por el anuncio de la prórroga por 90 días del Decreto 891/2020, que prohíbe los despidos y contempla el pago de una doble indemnización en caso que las empresas decidan prescindir de los servicios de sus trabajadores.

En diálogo con 0223 Radio Graciela Ramundi, Secretaria Gremial de la seccional local de la CTA aseguró que están conformes con la decisión del gobierno aunque consideró que ahora será tarea de cada gremio, velar por que la disposición se cumpla.

“Cada gremio tiene que trabajar para que la ley se cumpla porque por lo general hay empresarios que tienden a desacatar las leyes que protegen al trabajador”, dijo Ramundi tras considerar que el pasado 2020 “fue un año muy difícil”.

Según la gremialista, el principal problema que afecta a Mar del Plata es el trabajo no registrado. “En la ciudad hay mucho trabajo no registrado que como no figura en ningún lado son esas las personas que primero pierden el empleo. Por eso pedimos al Ministerio (NdR de Tarbajo) que fiscalice”, aseguró.

En este sentido Ramundi indicó que la falta de un registro formal de empleo marca una “irregularidad laboral, falta de aportes y demás. Así que hacemos un balance que bueno….”, lamentó la representante de la CTA.

“Vemos que hubo acciones del Estado para contener a las empresas. Las líneas de trabajo van a un buen sentido pero, hay que ajustar cosas”, concluyó.

La medida fue resuelta por la "emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la cuarentena obligatoria para contrarrestar los efectos de la cuarentena dispuesta para evitar la propagación de la pandemia de coronavirus.