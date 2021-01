Satisfacción parcial de comerciantes: "Vino gente pero gastó poco"

Pasó el cuarto fin de semana de enero y para el sector comercial de la recreación de Mar del Plata, el balance sigue siendo malo, en relación al verano pasado y que no alcanza a repuntar el terrible año que sufrieron por la pandemia.

"El fin de semana fue bueno con buen movimiento de público aunque en relación al verano pasado, los números siempre son negativos. Con buen clima, la gente se fue a la playa en forma exclusiva y comercialmente el movimiento fue un poco más de lo normal. Ahora lunes, la gente se está yendo", lamentó Eduardo Mayer, titular de la Cámara de Recreación de Mar del Plata.

En declaraciones a 0223 Radio, el empresario, evaluó que “el balance en general de enero es negativo, porque lamentablemente en algunos casos se trabajó al 20%, 30% o 40% Este fin de semana hubo bastante público pero los movimientos económicos no son buenos. Al margen que la gente no ha venido, tampoco dispone de mucho dinero para gastar. Estamos en una situación complicada", aseguró.

En ese análisis, Mayer planteó que "previo a la temporada, sabíamos que iba a ser una temporada difícil en alrededor del 50%, que no son números interesantes para la rentabilidad y con más de 9 meses sin poder facturar. Y se generó deuda. Con un 50% era para mantenerse pero no para pagar deudas. Y ese número no se dio”.

De cara a febrero, el también integrante de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (Ucip) sostuvo que es un aliciente que “los casos de coronavirus están en una tendencia en baja” que esa situación podría generar cierto aumento en el arribo de turistas a la ciudad, “para que mantengamos un poco los números pero que no se baje más”.

Por otra parte, el empresario planteó que "la restricción horaria no fue la que hizo bajar al turismo" sino "la publicidad negativa” y “los comentarios de que la ciudad se iba a cerrar”. “Eso lo levantaron los medios y lo comentó el país. Medios de Córdoba levantaron de la mala situación de Mar del Plata y de lo bien que manejaban la situación allá, que no es cierto. Eso es muy difícil de dar vuelta", resumió.