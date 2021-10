Video: forzaron un candado y robaron una escalera

Una pareja que este miércoles por la noche forzó un candado para llevarse una escalera en Groeber entre Los Manzanos y La Primavera, en el barrio Parque Camet quedó registrada en las cámaras de seguridad de los vecinos de la zona.

De acuerdo al relato de los vecinos, luego la pareja de delincuentes no logró ingresar a la vivienda e intentó sacar la reja de un quiosco con resultado negativo. Esto fue alertado por un vecino que dio aviso al 911.

“El hecho es la indefensión en la que nos encontramos ya que la iluminación es inadecuada, las calles están en mal estado y pese a las reuniones con las autoridades del Com, no tenemos una solución”, indicaron los vecinos a 0223 al tiempo que concluyeron que “pareciera que lo que está detrás de Parque Camet no existe”, cerraron.