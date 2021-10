Una campaña que no despega y ¿un debate en el horizonte?

¿Arrancó la campaña? En la última semana pasaron por Mar del Plata Axel Kicillof, Diego Santilli, Victoria Tolosa Paz, Lilita Carrió, José Luis Espert y Nicolás del Caño. Sin embargo, y aunque falta sólo un mes para las elecciones, una respuesta surge naturalmente: no.

El exitoso fin de semana largo que vivió Mar del Plata fue una vidriera para los dirigentes de los principales espacios. Pero se mueven con pies de plomo, ante un electorado que no se muestra ansioso por la llegada de la contienda electoral.

La situación de incertidumbre no cae mal en el comando de Juntos. Si fuera un partido de fútbol, el espacio opositor en la Provincia y oficialista en General Pueyrredon, se fue al entretiempo 1 a 0 arriba y sale a jugar el segundo tiempo con el convencimiento de que la responsabilidad la tiene el rival.

Cerca de Guillermo Montenegro se sienten cómodos con el tenor de la campaña. Las principales batallas se libraron en el ámbito legislativo. “Las críticas nos llegan de los concejales, no de los candidatos. Por más duras que sean, la respuesta también es de nuestros concejales. Y sabemos que esas peleas no tienen impacto en la gente”, analizan.

Durante las Paso, Montenegro se puso la campaña al hombro. Con los resultados puestos, el oficialismo decidió profundizar esa estrategia: el intendente encabeza las recorridas y charlas con vecinos, acompañado siempre por Fernando Muro y, muchas veces, por Alejandro Rabinovich.

En los próximos días, Juntos tendrá la primera muestra pública en conjunto con la Unión Cívica Radical. Habrá un acto en Mar del Plata con todos los intendentes de la Quinta Sección, los candidatos a concejales y a senadores. Estarán en el mismo escenario Ariel Martínez Bordaisco, que encabeza la lista de la Quinta Sección, y Alejandro Rabinovich, que va tercero tras la interna.

La relación entre los dos principales partidos de Juntos en Mar del Plata está libre de todo tipo de tensiones. Después de las elecciones, cuando llegue el momento de discutir algunos cargos, seguramente se generen algunas fricciones. El radicalismo, por caso, quiere retener la presidencia del Concejo Deliberante y su candidata es Marina Sánchez Herrero. También se espera conocer el lugar reservado para Vilma Baragiola en el Ejecutivo de Montenegro. “Es muy probable que se sume. ¿A dónde? No se sabe. Seguro que no será a Desarrollo Social”, indican fuentes de la UCR. Pero esas discusiones vendrán más adelante.

El Frente de Todos definió en los últimos días la nueva línea de campaña. El Sí a no altera el plan de los candidatos locales, pero todos en Mar del Plata saben que el arrastre nacional es clave. Si la Nación y la Provincia no repuntan es imposible imaginar una mejora electoral en Mar del Plata.

El tropiezo en las redes sociales del flamante ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, por su comentario al humorista Nik no ayuda para nada. “Hace 72 horas que estamos hablando si Aníbal apretó al dibujante de Gaturro o no. Mucho debate de propuestas no se ve”, ironizó un dirigente de Juntos.

En el Frente de Todos marplatense esos goles en contra se sufren. Opacan, por caso, un anuncio importante que hizo Axel Kicillof en los últimos días: la eximición del impuesto inmobiliario a los hoteleros. Durante la reunión que mantuvo con los empresarios del sector en el Museo Mar hubo aplausos por la decisión. Ese tipo de medidas son las que los candidatos del Frente de Todos esperan capitalizar con sectores que históricamente los miraron con desconfianza.

La elección de Virginia Sívori y Ariel Ciano como candidatos tuvo que ver con eso. Este fin de semana, acompañados por la líder del espacio Fernanda Raverta, estuvieron con empresarios hoteleros, comerciantes, dirigentes del Puerto, entre otras actividades. Sin embargo, después del resultado de las Paso, los armadores electorales del espacio comprendieron que no pueden descuidar el territorio. Por eso, de cara a la elección general, también armaron una estrategia para sumar votos en los barrios periféricos, que antes de las Paso consideraban propios y la primaria confirmó que no los eran.

El otro anuncio relevante de aquella jornada fueron los viajes de egresados gratuitos para 120.000 estudiantes bonaerenses. La primera reacción de la oposición fue crítica: Santilli y Montenegro cuestionaron el anuncio el sábado. Sin embargo, al día siguiente el intendente atemperó las críticas y destacó el impacto positivo que el anuncio tiene para el turismo, aunque insistió en que no está de acuerdo con el “regalo”.

¿Cuánto puede influir un aumento del caudal electoral en las elecciones generales? En los dos espacios mayoritarios creen que se beneficiarán si la gente que no fue a votar en septiembre concurre en noviembre. Todo indica que los movimientos no alcanzarán para torcer el reparto de concejales a partir de diciembre que, según el resultado de las Paso, fue 8 para Juntos y 4 para el Frente de Todos.

Cerca del intendente algunos exudan optimismo y creen que el reparto puede ser 9-3. Saben, sin embargo, que no sólo depende de que la lista de Fernando Muro crezca, sino también que la de sus adversarios sume menos votos que en las Paso. “Es difícil, pero no lo descartamos”, insisten.

En el Frente de Todos ponen como meta optimista que el reparto sea 7-5 para sostener la misma cantidad de concejales que tienen actualmente en el Concejo. Para eso, la lista que encabezan Sívori y Ciano debería llegar a los 34 puntos. “Entendemos que ellos llegaron a su techo y nosotros tenemos margen para crecer, si las medidas que impulsa el gobierno tienen un impacto real en el bolsillo de la gente”, analizan. También parece difícil.

En las últimas horas, los candidatos opositores comenzaron a impulsar la idea de un debate entre los candidatos. El primero en lanzar la propuesta fue Fernando Navarra (Crear). Sívori rápidamente se sumó a la propuesta, junto con Alejandro Martínez (FIT) y Fernando Telpuk (AM).

Se sabe que aquellos que llevan la ventaja son más reacios a debatir. La postura tiene lógica: son los que más arriesgan. Sin embargo, desde Juntos no esquivan el planteo: “Siempre debatimos y cualquiera de nuestro 12 candidatos, incluso los seccionales, están para debatir”, indicaron.

Sin embargo, el oficialismo dice que espera un debate con reglas claras. Y hasta el momento no hubo ninguna propuesta para realizarlo. “Montenegro participó de tres debates. Este año por ahora ni siquiera nos llamaron de las escuelas”, confiesan.

Los canales de TV locales son los habituales impulsores de estos debates. Uno no tiene previsto realizarlo y el otro aún no lo tiene definido. El otro ámbito podría ser la universidad, pero la casa de altos estudios atraviesa su propio proceso electoral por lo que parece difícil.