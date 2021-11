Política, economía y real estate: así se vivió el coloquio en Mar del Plata

Mar del Plata fue epicentro este viernes de uno de los momentos políticos del año con la realización del coloquio que reunió en las exclusivas instalaciones de hotel Sheraton a importantes figuras dirigenciales de la ciudad y el país para dar un debate profundo sobre las claves y estrategias de la Argentina que se viene.

A diferencia de otros encuentros de este tenor, el coloquio de política, economía y real estate no abordó un debate abstracto ni meramente conceptual sino que avanzó sobre propuestas concretas. Entre ellas, se destacó la presentación de un plan económico para garantizar un crecimiento “estable” y sostenido en los próximos años así como otras medidas que apuntan a acomodar la brecha cambiaria y frenar el fervor inflacionario.

Naturalmente, Martín Redrado, el presidente de Fundación Capital y extitular del Banco Central de la República Argentina (Bcra), fue quien concentró gran parte de la atención del encuentro. En la sala de audiencias del Sheraton, se hizo evidente el apoyo unánime del empresariado al conjunto de políticas que reencausar el rumbo de Argentina después de la fuerte crisis que marcó la pandemia del coronavirus y potenciar los diferentes motores productivos.

Fotos 0223: el evento contó con la presencia del intendente Montenegro y unos 300 empresarios.

“Martín tiene que ser nuestro ministro de Economía”, llegó a decir con micrófono en mano Martín Cabrales, unas de las voces de mayor peso dentro dela Unión Industrial Argentina (UIA), al cerrar la jornada de intervenciones que contó con los aportes previos de Juan Nápoli, presidente del Banco de Valores, Florencia Miconi, directora de Imasa Constructora, Miguel Zarzur, presidente de Bacs S.A, y el intendente Guillermo Montenegro en la apertura.

Desde Mar del Plata, los principales actores del sector privado dieron una fuerte señal de respaldo a Redrado, cuyo nombre se repite en los pasillos de Casa Rosada como posible sucesor de Martín Guzmán, hasta ahora defendido por el presidente Alberto Fernández pero cada vez más cuestionado por los retrasos a la hora de acordar con el Fondo Monetario Internacional. Se sabe, además, que Redrado es fuente de consulta recurrente para la vicepresidenta.

De hecho, en las últimas palabras de su intervención, el hombre que supo manejar los destinos del Central durante la presidencia de Néstor Kirchner y en gran parte del primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner dejó la puerta abierta sobre su futuro inmediato y no descartó la posibilidad de cumplir un rol de gestión. “Hay que tener la modestia de jugar el partido que viene desde nos toque”, dijo, y concluyó: “Lo que hay que entender es que esta crisis nos puede permitir la capacidad de generar un país que merezca ser vivido”.

Foto 0223: Montenegro insistió en la importancia de "generar laburo" al abrir la serie de exposiciones en el Sheraton.

El coloquio de política, economía y real estate es una actividad que se suele desarrollar en distintas provincias del país pero en esta oportunidad Mar del Palta fue la sede elegida para recibir a 300 empresarios de amplio reconocimiento en diferentes rubros. El evento se desarrolló con solvencia durante casi tres horas, sin sufrir demoras ni interrupciones. La organización estuvo a cargo de Greco Group, firma líder en eventos corporativos.

Los “cinco” puntitos de crecimiento

En su exposición, Redrado reivindicó la labor de ministros de economía que tuvo el país como Domingo Cavallo y Roberto Lavagna y amplió los detalles del plan de crecimiento que ya había presentado en octubre en un congreso tributario en Londres, en donde se trazó metas claras en aspectos estructurales ligados a temas fiscales, monetarios, impositivos, de balanza comercial y de infraestructura.

“Hay que avanzar hacia un proceso de modernización impositiva. Hoy hay muchos impuestos distorsivos que desincentivan la inversión. Necesitamos bajar la carga impositiva, ampliar la tributación y simplificar. Tenemos 163 impuestos en Argentina y no deberíamos tener más de 10. No tendríamos que necesitar de contadores”, sostuvo el autor del libro "Argentina primero".

Foto 0223: para Redrado, las claves para la economía argentina pasan por un "equilibrio general" y un "equipo homogéneo".

Con su propuesta, el economista garantizó que Argentina logrará un crecimiento con tasas del 3,5% "por varios años consecutivos". “Argentina necesita crecer de manera estable y predecible”, consideró, y remarcó: “Hay que tener visión de equilibrio general y también hay que tener un equipo homogéneo. De esta manera, Argentina sí tiene un camino por delante”.

“Para cambiar el rumbo se necesita un programa integral. Siempre se toman de manera parcial los problemas económicos. Y esa es la gran división que tienen los distintos ministerios. No creo en hombre providenciales pero si se necesitan miradas integrales”, señaló, en el mismo sentido, el extitular del Bcra, quien planteó como la “revolución exportadora” como otra de las bases de su programa económico.

Las bondades de Mar del Plata, y el poder dinamizador de la construcción

Florencia Miconi no solo se hizo cargo de representar la voz de la construcción y el sector inmobiliario sino que se puso la “camiseta” de Mar del Plata frente a todo al auditorio. A través de su rol en la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios, expuso un video con las diferentes potencialidades urbanísticas y naturales de la ciudad que dejó maravillados a los presentes y que fue motivo de uno de los aplausos más sentidos a lo largo del coloquio.

Entre otras virtudes, la directora de Imasa ponderó la conectividad, la cultura, la naturaleza, los deportes al aire libre, la medicina, la educación de excelencia, los atractivos y entrenamientos y la gran matriz productiva que dispone “La Feliz”. “Mar del Plata se ha convertido en la ciudad ideal del ‘home office’. Y justamente hoy estamos viendo qué pasa con eso: si vamos a volver a los hábitos de antes o si hábitos como el ‘home office’ llegaron para quedarse para siempre”, planteó.

Foto 0223: Miconi aseguró que Mar del Plata es la "ciudad ideal" de la nueva tendencia que instaló la pandemia, el 'home office'.

La referente de la construcción invitó a pensar sobre “nuevas zonas” a explotar en Mar del Plata y citó como ejemplos a Chapadmalal y el Distrito Tecnológico, y también reveló una ambiciosa apuesta para innovar al Puerto, en el sector delimitado por los predios donde años atrás se montó Ferimar y el Superdomo. “Nostramos vamos hacia el sueño del Puerto Madero marplatense. Tenemos todas las cualidades para lograrlo”, anticipó.

En las proyecciones sobre el real state, Miconi valoró una “gran ventana de oportunidades” en el corto y mediano plazo al entender que “los valores de venta siguen siendo bajos, por lo que se van a tener que ir corrigiendo” con el paso del tiempo. “La gente siempre quiere acceder a dólares y el mercado inmobiliario es una opción ideal para dolarizas pesos porque además todo inmueble se vende, tradicionalmente, a dólar billete”, razonó, y agregó: “Funciona como un gran resguardo ante los escenarios de volatilidad en al país”.

Foto 0223: la referente de Imasa Constructora pidió cuatro medidas concretas para reactivar a la industria.

La empresaria, que en otro tramo reflexionó sobre el rol de la mujer en la industria, también enfatizó el poder “dinamizador” que tiene la construcción para la economía, y señaló que, a la fecha, involucra a 365 mil puestos de trabajo registrado, cuando la máxima histórica fue de 435 mil. “La construcción es una actividad procíclica, con pocas medidas ya arrancamos. Es un sector noble como muy pocos. Resguardo de valor que genera crecimiento genera económica y permite dolarizar sin generar tensión cambiaria”, insistió.

Para acelerar la reactivación, Miconi reclamó cuatro medidas puntuales: establecer una política de créditos hipotecarios y el acompañamiento del Estado con planes de viviendas para los sectores más vulnerables; derogar la ley 27551 de alquileres; trazar una agenda nacional de infraestructura que trascienda Gobiernos; y prórrogar la ley 27613 de blanqueo. “Tenemos que ponernos de acuerdo de una buena vez. Llegó a la hora de construir como país sobre cimientos de encuentro. Si no se unen todos los componentes, no hay construcción posible. Todos juntos tenemos que construir puntos de encuentro”, abogó, como mensaje de futuro para el país.

“Argentina será inestable los próximos dos años”

Con pronósticos y análisis más políticos, el presidente del Banco de Valores, Juan Nápoli, dijo que si el acuerdo del Fondo Monetario Internacional (FMI) no se termina de cerrar en el primer semestre del 2022 “va a ser un caos” para el país. “Yo solo imagino la firma para evitar el default y una gran crisis”, confesó, en la intimidad del Sheraton.

El empresario descartó un escenario de inestabilidad para el segundo tramo del Gobierno de Alberto Fernández y ratificó que “Argentina será inestable los próximos dos años” aunque descartó, a diferencia de otras proyecciones más catastróficas como las que vaticinó hace poco Javier Milei, que haya un escenario de “Rodrigazo”, en referencia a la crisis de 1975 desatada por el plan de ajuste del ministro de Economía de entonces, Celestino Rodrigo.

Foto 0223: Juan Nápoli pidió atacar fuertemente la brecha cambiaria.

“Creo que el ministerio de Economía debe dar alguna señal contundente para achicar la brecha cambiaria. La brecha actual es inusualmente alta. Ninguna economía puede funcionar con una brecha del 100 por ciento. El dólar oficial de 100 no es barato y no es muy atrasado. Pero el problema no es el dólar sino la brecha. Y si no hay ningún plan, el dólar oficial de 100 va a volar”, alertó.

Nápoli, de todos modos, pidió dejar de “discutir siempre los mismos problemas” del dólar y la inflación y “empezar a pensar lo que se piensa en el mundo”. “Hay que ver cómo cambia la tecnología nuestra forma de invertir, de rediseñar nuestra compañías y hasta de un vivir”, dijo, tras citar diferentes experiencias exitosas de compañías extranjeras, y agregó: “Hay que pensar en generación de riquezas y crecimiento”.

“Las reservas no pueden quedar enterradas de por vida”

Miguel Zarzur, presidente de Bacs S.A., empresa de servicios petroleros de Neuquén, aprovechó la oportunidad del coloquio para manifestar una fuerte defensa de la industria que representa y pidió tomar conciencia de las potencialidades que están en juego si no son aprovechadas en el corto plazo por el Gobierno.

Foto 0223: Zarzur advirtió por el fuerte crecimiento del empleo público en la última década.

“En Vaca Muerta, hay reservas para unos 100 años de generación petróleo y gas. El riesgo es que si a esta reserva no la empecemos a convertir en recurso, esta reserva va a quedar en tierra porque surgen otras energías”, explicó, y enfatizó: “Si no nos ponemos a trabajar ya, nuestras reservas van a quedar enterradas de por vida”.

El hombre del petróleo también ahondó en la problemática del crecimiento del empleo público y del éxodo de talentos que se agudizó en los últimos años pero a pesar de ello confió en que el país “tiene muchísimas posibilidades de salir adelante”. “Lo que hay que comprender es que el futuro es hoy. No hay más tiempo. Hay que trabajar ya en un país distinto. No tenemos más tiempo”, reiteró.

“Mar de Plata tiene muchísimo futuro”

Otros de los oradores que alzó la voz por Mar del Plata fue Martín Cabrales, vicepresidente de la firma líder en venta de café que acaba de cumplir 80 años de trayectoria en la ciudad. “Yo creo que seguimos siendo una empresa joven. Y la verdad es que no te asegura nada tener 80 o 150 años. Siempre hay que trabajar como si el negocio abriera hoy”, reflexionó.

"Es fundamental tener una mirada de futuro. Es permanente nuestro compromiso para que la empresa siga creciendo, se renueve, y en mi caso trabajo con la misma pasión que tuvo mi familia en generaciones anteriores e invierto en mucha tecnología”, sostuvo, al compartir detalles de su experiencia en la reconocida empresa.

Cabrales, inclusive, resaltó la importancia de pactar un “protocolo familiar” en cada firma para “poder anticiparse a los problemas” y definir las reglas de participación, los filtros para ingresar, las vacaciones y los salarios. “Eso siempre se tiene que actualizar. Y hay que tener en cuenta que la portación de apellido no genera derechos sino más bien obligaciones. A la empresa no puede entrar toda la familia, y menos quienes no están capacitados para manejarla”, sentenció.

Foto 0223: Cabrales reveló claves para la consolidación de su empresa familiar y destacó la importancia de invertir en tecnología.

El representante de Familia Cabrales borró el estigma que se construye sobre las “empresas grande” y reconoció que son un norte para su trabajo. “Yo miro mucho a las empresas grandes. Hay que reconocer que las multinacionales le dan de comer a las pymes. Yo admiro mucho a empresas como Arcor, Molinos, a algunos laboratorios, cada uno en su sector”, comentó.

Cabrales fue optimista con el futuro de Mar del Plata y, en sintonía con la palabra de la directora de Imasa Constructora, sostuvo que es una ciudad “muchos valores” y potencialidades. “Tenemos un intendente de lujo como Montenegro y realmente hoy veo una ciudad con muchísimo futuro, además de que ahora va a haber una temporada espectacular”, adelantó.

En última instancia, el empresario de la ciudad insistió en el pedido a los gobernantes para que “dejen trabajar” y “desregulen” la economía. “Yo no hablo de un Estado ausente pero sí un Estado más chico”, aclaró, y cerró: “El Estado tiene que poner reglas de juego para que haya competencia. “En Cabrales no le tenemos miedo a competencia. Nunca lo tuvimos porque siempre hemos competido con diferentes empresas internacionales. Y nosotros hoy estamos iguales o mejores que ellos porque siempre miramos lo que quiere el consumidor”.