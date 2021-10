El Inadi lanzó la campaña federal contra la Discriminación en los clubes

Victoria Donda, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, al presentar la Campaña Federal por un Deporte Libre de Discriminación y Violencia, afirmó que "el deporte enseña, pero lamentablemente también reproduce estereotipos". En un acto realizado en el Parque La Estación, de la ciudad de Avellaneda, Donda aseguró que "desde el INADI se plantea que la discriminación es una forma de violencia presente en todas las estructuras sociales. Por eso tenemos que trabajar por una sociedad sin ella".

"Cuando hablamos de derechos, estamos hablando de distribución de la riqueza, de invertir en estas políticas que apuntan a igualar oportunidades para las tres principales poblaciones discriminadas, por pobreza, por género o por racismo. Son esas personas, que somos mayorías y no minorías como se dice, las excluidas del deporte", añadió la funcionaria. "Entonces, discutir políticas públicas de igualdad implica pensar cómo dejamos de ser pobres. Por eso estamos acá, para conquistar más derechos, pese a que muches no quieran. Más derechos es una mejor vida para todos, todas y todes", manifestó.

Donda estuvo acompañada por la secretaria de Deporte de la Nación, Inés Arrondo, el intendente de Avellaneda, Alejo Chornobroff, y la jefa de Gabinete de la comuna y primera candidata a concejal por el Frente de Todos, Magdalena Sierra. La marplatense dijo que "el deporte tiene un poder educativo sin igual. Es que nos pone en el ejercicio de nuestras emociones y ahí es donde nos construimos como personas. Por eso es tan importante que esta construcción se dé en un deporte libre de discriminación y violencia".

La directora de Políticas contra la Discriminación, Ornella Infante indicó que la campaña también incluye a los integrantes del colectivo LGBTQ y a las personas con capacidades diferentes, a las que "se les hace casi imposible practicar deportes porque encuentran mil obstáculos". Igualmente Iummato aseguró que a nivel infantil y púber, los chicos y chicas "aceptan e incorporan a un niño trans o un chico hijo de una pareja del mismo sexo como algo natural. Es más, consideran que todos deben jugar juntos y no debe haber separación por género o sexo". "Los nenes no tienen prejuicios. Esas cosas corren en el mundo más adulto o a nivel de familia o instituciones que no aplican la ESI (Programa Nacional de Educación Sexual Integral) como corresponde. También se encuentra en los clubes que son el primer nivel de socialización de niños y niñas", dijo Iummato.

Esta iniciativa apunta a sistematizar, fortalecer y federalizar una serie de acciones e iniciativas que el Instituto viene llevando a cabo a través de su Observatorio de la discriminación en el Deporte, las cuales están orientadas a prevenir y erradicar la discriminación en el ámbito deportivo. Las principales líneas de trabajo, a llevarse adelante en todas las provincias, consisten en tareas de relevamiento (investigaciones y veedurías en estadios), ampliación de los vínculos institucionales (con clubes, federaciones y otras áreas estatales), jornadas de visibilización y concientización (en redes, clubes y medios de comunicación) y talleres de sensibilización (presenciales y virtuales).