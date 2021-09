La AFA podría aprobar el fútbol mixto en las categorías formativas

La práctica del fútbol mixto en las divisiones formativas de los clubes, algo que ya ocurre en países de Europa y de Sudamérica, está a un paso de aprobarse en la Asociación del Futbol Argentino. La iniciativa lleva varios meses de consultas desde AFA hacia las federaciones de otros países como Uruguay, Colombia, España, Eslovenia, Portugal, Italia y Alemania, que permiten el fútbol mixto amateur hasta los 17 años.

En Argentina, la intención es ponerlo en práctica en las divisiones infantiles, que alcanzan a chicos y chicas de hasta 12/13 años, y el proyecto se encuentra en un estado "muy avanzado", adelantaron a Télam fuentes de la entidad con sede en Viamonte 1366. Su aprobación se enmarca dentro de las recomendaciones realizadas por la FIFA al respecto y daría respuestas a la inquietud de muchos clubes para poder contar con fútbol mixto en sus categorías de inicio.

Esta nueva modalidad ya tiene antecedentes en Argentina: la Liga de Viedma y Patagones (Río Negro) resolvió habilitar este año el futbol mixto competitivo sólo para las categorías 2010-2011 después de recibir el pedido de los padres de la niña Ámbar Santa Cruz, de 9 años, quien había iniciado la actividad en la escuelita de fútbol de la Asociación Civil, Deportiva y Cultural de Profesionales (ADCP). Ámbar jugó desde los 5 años junto a sus compañeros y al querer pasar de lo "recreativo" a lo "competitivo" tuvo prohibida su participación en la Liga Rionegrina de Fútbol ya que el reglamento de AFA sólo la habilitaba a competir si integraba un equipo femenino. Hace algunos años, en la Liga Marplatense de Fútbol, se conoció el caso de Micaela Fernández Ibáñez, que no le permitían jugar con Los Patos de Balcarce cuando dio el salto de escuelita a competencia.

Otro caso similar ocurrió en 2020 en la Liga de San Francisco en Córdoba, donde Martina Raspo, de 7 años, por entonces fue inscripta como jugadora de esa liga cordobesa de futbol infantil. "Permitir el sistema mixto, al menos hasta los 12 años, contribuirá enormemente al desarrollo del fútbol. Al jugar con los chicos -recomienda un dossier de la FIFA acerca del fútbol inicial-, las chicas se crean una imagen propia más positiva, aprenden a confiar en sí mismas y son más conscientes de su habilidad".

Christian Meloni, entrenador de la primera división femenina de Boca Juniors consultado por Télam, opinó que "la posibilidad del fútbol mixto en las divisiones de infantiles es muy importante no sólo en lo deportivo, sino en lo social y en lo que hace a la inclusión y a crear la idea entre los más chicos y las más chicas de la noción de pertenencia a un grupo".

"No tengo ninguna duda de la importancia de lo que significa la integración de equipos mixtos en la faz formativa. Hoy la Argentina ocupa el puesto 35 a nivel mundial en el fútbol femenino y decisiones como éstas suman muchísimo. En esa etapa del crecimiento no debería resultar raro ver jugar a una nena junto a un nene en un mismo equipo de fútbol", subrayó Meloni.

Desde el derecho, la abogada española Reyes Bellver, especializada en materia deportiva, apuntó en una declaración al diario madrileño AS que "no hay ninguna disposición general que prohíba de manera expresa que una mujer pueda entrar en un equipo masculino". La especialista advirtió que el fútbol mixto suele presentarse a nivel general, siempre con sus excepciones, "hasta los 14 o 15 años" y no dudó en valorar como "muy positiva" la experiencia mixta en el llamado "fútbol base" en España. En Holanda, se autorizó a Ellen Fokkema jugar en la cuarta división, luego de haber llegado hasta allí con sus compañeros de siempre.

Entre los clubes argentinos algunos como San Lorenzo y Vélez Sarsfield desarrollan el sistema mixto entre los 3 y 12 años como actividad "recreativa". Otras instituciones como River Plate lo hacen pero en la franja de los 4 y 5 años, por citar algunos clubes. En la Liga Casildense de Santa Fe también se practica hasta los 12 años.

Con todo lo que significa dar este paso, la decisión de la AFA que lleva meses de análisis y consultas parece tener por objetivo ampliar derechos y promover desde los más chicos el respeto a la igualdad de género a través del deporte. Y en este caso el fútbol puede cumplir, sin dudas, un rol trascendente.

Fuente: Télam