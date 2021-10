Video: mecheros robaron 18 veces en 6 días a un minimercado de Cerrito Sur

Un minimercado de Fortunato de la Plaza y José Hernández, sufre diariamente el robo de mercadería por parte de mecheros, que con total impunidad, se llevan desde insecticidas hasta whiskies importados. Su propietario está desesperado porque no logra frenar los hurtos y piensa en bajar definitivamente las persianas porque el local da pérdidas.

“Vendemos bien pero todos los días te llevan algo y en los últimos 6 días contamos 18 robos a través de las cámaras. El sábado hice un balance y ese día estaba en 6 mil pesos de pérdida. ¿Cómo haces para sostener el negocio? La verdad, que estamos pensando seriamente en cerrar”, contó a 0223, Fabrizio, el propietario del minimercado del barrio Cerrito Sur,

Hace una semana su comercio también había sido noticia cuando un video de seguridad mostraba a una mujer mandando a robar a su pequeña hija de unos 6 años. En esta oportunidad, la modalidad de robo es la misma, pero con varios autores.

“Se llevan cosas caras. Hace unas semanas se llevaron dos whiskies Jack Daniels que valen 6.500 pesos cada uno”, recordó el comerciante, que envió un video a la redacción de 0223, donde se observa cómo un joven esconde entre sus ropas 6 Raid sin olor a 300 pesos cada uno y poco después, 2 lavandinas de gel de litro y medio o latas de atún.

“A esto lo vemos después y no los podemos agarrar. Es muy difícil: ya averiguamos de poner detectores en la mercadería pero es caro y tampoco es infalible o poner más seguridad pero no dan los números. Y hacer la denuncia policial no sirve de mucho. La verdad es que no queremos dejar a 8 familias sin trabajo, pero da bronca porque toda mi familia labura todos los días, sin domingos ni feriados, para que te roben de esta manera", lamentó el comerciante.