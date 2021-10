Provincia estima que no habría casos graves ante una suba de casos de Covid

De visita en Mar del Plata donde entregó una ambulancia de alta complejidad al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), el jefe de gabinete del Ministerio de Salud bonaerense, Salvador Giorgi sostuvo que ante una eventual suba de contagios por el coronavirus, no habría un aumento en las internaciones ni casos graves, producto de la vacunación.

“Nos estamos preparando para esta nueva temporada, que creemos, va a ser una de las mejores en los últimos años”, expresó este mediodía Giorgi, que junto a la viceministra de Salud Alexia Navarro, habló con la prensa, luego de entregar la unidad de emergencia que quedará en la ciudad.

La ambulancia fue entregada por el Ministerio de Salud provincial para los traslados que requieran alta complejidad. (Foto:0223)

En ese marco, Giorgi valoró la campaña de vacunación y de cara a la temporada anunció la instalación de más de 60 postas sanitarias que reforzarán la atención en todos los destinos turísticos.

El funcionario de Axel Kicillof respondió acerca de las posibles razones por la que la variante Delta afortunadamente no está produciendo un rebrote de casos. “Hay varias hipótesis y una es que nosotros tenemos siete vacunas en nuestro país. Y por otro lado, donde hubo mucha circulación de la variante Manaos, parece que compite con la Delta y por eso esta no es muy predominante. Puede pasar que los casos empiecen a aumentar pero no sean casos graves. Que no deriven en una internación, que es lo que queremos evitar. Que la persona que se enferme de coronavirus, sea solo como un resfrío más, como una gripe común y corriente, cuando esperemos que sean cuando estén todas las personas vacunadas".

La unidad de alta complejidad quedará en la ciudad. (Foto:0223)

Por último, Giorgi se refirió a las negociaciones por la paritaria del personal de salud y ratificó la resolución del próximo aumento a través de un decreto. “La Provincia ofreció un 47% de aumento y una serie de vacaciones para los trabajadores en distintos hoteles de la provincia para fortalecer y fomentar el turismo. Cómo Cicop lo ha rechazado, va a salir por decreto del Gobernador", concluyó.

A su lado, la viceministra Alexia Navarro, valoró la aprobación y el inicio de la vacunación para los nenes y nenas de 3 a 11 años. “Cómo pediatra estoy muy contenta ya que tenemos una vacuna efectiva y segura aprobada. Estamos avanzando (en la vacunación), lo que nos permite retomar las actividades”, señaló.

Navarra ratificó la "refuncionalización" del Hospital Modular cuando pase la pandemia y sostuvo que la entrega de la ambulancia de alta complejidad al Hospital Interzonal "era una deuda pendiente de la Provincia" y que la unidad se quedará de manera permanente en la ciudad, asistiendo ante emergencias y provista de respiradores y equipamiento que permitan traslados entre Hospitales interzonales o emergencias en la vía pública.

La ambulancia cuenta con aparatología de alta complejidad. (Foto:0223)

La funcionaria también ratificó las expectativas que tiene el Ministerio de Salud ante un escenario de aumento de contagios. “De haber circulación de caos, no tengan las complicaciones que vimos en otros momentos, que no esté asociado con un aumento en las internaciones o en la gravedad de los cuadros, que es lo que fundamentalmente estamos buscando con la vacunación”, aseguró.