Gastón: “En Juntos reconocen en la gestión de Kicillof un tipo cercano a las necesidades”

Culminó la temporada estival y han sido múltiples los destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires que se han visto beneficiados por la creciente actividad económica, entre ellos el partido de Chascomús, donde los gobiernos provincial y nacional llevan adelante además varias obras públicas de gran envergadura que también generan un positivo impacto en el desarrollo de la comuna.

Sobre ese y otros temas dialogó con 0223 el intendente del partido de Chascomús, Javier Gastón, quien trazó un panorama alentador respecto al porvenir luego de lo que generó la crisis del coronavirus y quién también se permitió reconocer el mal resultado electoral del Frente de Todos en las recientes elecciones legislativas.

Temporada 2022

En primer término el jefe comunal mostró su satisfacción por el desarrollo del verano y celebró la importancia de Chascomús como referencia turística en la zona sur del Amba: “Ha sido muy bueno, con una ocupación en alojamientos altísima durante toda la temporada. Si bien ya veníamos de una recuperación en ese sector de la economía en los meses previos a medida que se dieron distintas flexibilizaciones, este verano estalló a lo largo de todos los fines de semana pero incluso entre semana, con contingentes y vecinos del conurbano que se arriman a Chascomús y convierten al destino en un excelente lugar para el turismo de escapadas”.

En esa línea Gastón ahondó en el éxito del verano y reconoció que ante la alta demanda “el alojamiento muchas veces no se consiguió”. “Hay mucha gente que va a pasar el día, y eso hace que se reactive la economía de la ciudad, trabajan los restaurantes, las cabañas y los hoteles pero también las estaciones de servicio, los kioscos y todos los comercios, estén o no sobre la costanera de la laguna”, detalló.

Eco Parque

Posteriormente el intendente fue consultado por la construcción del denominado Eco Parque, un millonario proyecto financiado por el gobierno nacional y el BID que cambiará el futuro ambiental de la comuna.

“Estamos haciendo un proceso muy interesante como comunidad, hay que tener en cuenta que no es solo la construcción del Eco Parque, es también cerrar el basural a cielo abierto que existe en el partido desde hace 50 años, siendo el más grande desde el sur del conurbano hasta Mar del Plata con casi 20 hectáreas que están fuertemente impactadas”, describió el mandatario.

“Este proyecto nos genera para adelante infinidad de oportunidades en cuanto a la generación de trabajo, pero también en cuanto al cuidado del medio ambiente y en no seguir impactando negativamente al distrito como lo venimos haciendo como humanos. Se trata de reincorporar al circuito productivo basura y residuos que tienen potencialidad de uso”, especificó Gastón al respecto.

Gastón ganó las elecciones del 2015 por el frente UNA de Sergio Massa y renovó mandato en 2019 por el FdT.

Con un tiempo de obra estipulado en más de un año y medio, en Chascomús esperan ansiosos “que más temprano que tarde se empiece a realizar la obra”. “Esto va de la mano de un proceso de tratamiento de residuos que venimos haciendo desde hace seis años, que entre otras cosas implica la contenerización de todos los residuos domiciliarios en el total de la planta urbana”, agregó el jefe comunal.

Aunque originalmente se pensó en hacer el Eco Parque con un alcance regional, Gastón confirmó que “se decidió con Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente de la Nación, hacerlo solamente para Chascomús”.

Elecciones

A continuación el dirigente del Frente de Todos se refirió al proceso electoral del 2021, donde su espacio recibió una contundente derrota ante la alianza de Juntos, perdiendo por más de 25 puntos.

“Es difícil encontrar la compatibilidad entre una elección legislativa y una ejecutiva, pero sí hay que reconocer que a nivel local tuvimos una muy mala elección, fue una señal de alerta muy fuerte, que hemos interpretado y sobre la que estamos trabajando para poder volver a tener el vínculo necesario con la comunidad de Chascomús”, explicó Gastón.

“Fueron dos años horribles para la raza humana y que impactaron fuertemente. En el caso nuestro, como en todos los gobiernos locales, tuvimos que enfocarnos en la atención sanitaria y el Estado municipal se hizo cargo de la mayor crisis sanitaria, social y económica de la que se tenga memoria. No hay simultáneamente tres crisis que se hayan dado en períodos anteriores de la historia de nuestro país”, reflexionó el mandatario respecto a la pandemia del coronavirus.

Obra pública

En el transcurso de la entrevista Gastón resaltó la continuidad de la obra pública durante los últimos años pese a las complicaciones derivadas de la pandemia: “Se sigue avanzando con aporte del ministerio de Obras en la sala de pediatría en el hospital San Vicente de Paul, se avanza con el pavimento en distintas partes de la ciudad, con recambio de luminarias, hay mucha obra pública y muchas que están por empezar”, afirmó en ese sentido.

“También la provincia de Buenos Aires tiene obras en el distrito, con cerca de 70 kilómetros de intervención en caminos rurales, la construcción de la Casa de la Provincia, son cosas que generan trabajo y también la posibilidad de mejorar la prestación de los servicios”, agregó el intendente.

Sobre Kicillof

Sobre el final Gastón fue consultado sobre la positiva opinión que dejaron entrever en el último tiempo diversos intendentes bonaerenses de la alianza Juntos sobre el trabajo desarrollado por el gobierno de Axel Kicillof y no dudó en asegurar que esa perspectiva resulta cierta: “Es totalmente así”, sentenció sin vueltas.

“Hablando en confianza con otros intendentes de la UCR, y también del PRO, reconocen en la gestión de Axel Kicillof un tipo cercano a la necesidad de cada distrito. Y eso es bueno que lo reconozcan ellos y a uno le da tranquilidad de que gobernamos para los ciudadanos y vecinos y no para una estructura partidaria. No tengo más que felicitar a la gestión que se ha puesto al hombro a una provincia complicada, inmensa y con muchas dificultades. En Axel y en su equipo de gobierno hay gente sensible a las necesidades del interior”, aseveró el intendente de Chascomús.

El daño de la grieta

Para concluir 0223 le preguntó a Gastón cuál era su análisis sobre la grieta política que muchos dirigentes pregonan y el daño que eso causa en el desarrollo a largo plazo de la Argentina.

“Nosotros como intendentes tenemos que seguir gobernando, es cierto que tenemos gente muy ofuscada con el gobierno nacional, no necesariamente son ofuscaciones racionales, tienen que ver más bien con los sentimientos. Nosotros tenemos que tratar de generar los acercamientos necesarios, porque el esfuerzo que están haciendo los gobiernos nacional y provincial son inmensos y se trabaja para todos”, concluyó el titular del Ejecutivo chascomunense.