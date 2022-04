En temporada, la mitad de los comercios marplatenses tuvo incumplimientos con sus empleados

Según un informe del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, la mitad de los establecimientos inspeccionados durante la temporada de verano en Mar del Plata tuvieron incumplimientos laborales con sus empleados y de estos, el 23% estaba "en negro".

Así lo confirmó a 0223, el Subsecretario de Inspección del Trabajo, Emiliano Ré, que destacó el "gran alcance" del operativo, que se realizó en 41 localidades bonaerenses. El funcionario precisó que se hicieron 1244 inspecciones en General Pueyrredon, alcanzando a 543 establecimientos que emplean alrededor de 6.000 trabajadores, relevando la situación de trabajo de 1750 personas.

"Encontramos que el 50% de las empresas tuvo un incumplimiento en materia laboral y fue infraccionada. En materia de seguridad y salud se hicieron primeras visitas y sugerimos corregir las conductas y terminamos solo con el 20% de infracciones, que nos puso contento porque logramos corregir situaciones en el ámbito laboral, ya sea de falta de elementos de protección personal y medidas de seguridad. Y 23% de los trabajadores no estaban registrados en la seguridad social. Y si lo llevamos a empresas, 3 de cada 10 tenían alguno sin registrar, algo que nos preocupa", remarcó Ré.

Emiliano Ré destacó el gran alcance del Operativo Verano 2022. Foto:0223

En tal sentido, el funcionario de la cartera que conduce Mara Ruiz Malec, señaló que el operativo se enfocó "fuertemente" en analizar los cumplimientos en la actividad turística como en comercios de lugares céntricos, hotelería, balnearios, gastronomía y nocturnidad. "Cuidamos no interferir con las empresas como habíamos acordado con las cámaras previamente", aclaró.

Para Ré, los resultados del accionar del operativo, fueron "inéditos" debido a que "históricamente" la provincia no llega a notificar a los comercios a tiempo. "Por lo burocrático del trámite, no llega a notificarlo en el año y vuelve a esperar un año más para hacerlo. Eso no logra el resultado de la inspección que es corregir la acción en forma inmediata y que no suceda que al año la gente no sepa porqué le llega la multa", razonó.

Calamante y Ré dieron precisiones sobre los resultados de las inspecciones realizadas por el Ministerio de Trabajo. Foto:0223

Por su parte, Raúl Calamante, Coordinador Regional de la Zona VIII, señaló que cualquier trabajador o trabajadora que tiene un inconveniente, puede acercarse en forma confidencial al Ministerio donde va encontrar asesoramiento gratuito y también en las organizaciones sindicales. "El objetivo en común es defender los puestos de trabajo pero que sea con condiciones de trabajo como corresponde", enfatizó.

En ese aspecto, Calamante mencionó que de las inspecciones, surge que los que incumplían con las leyes laborales, "no eran porque era una situación económica sino porque si actividad tiene una parte de su economía no registrada", subrayó.