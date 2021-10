Macri volvió a ser citado por la justicia y esta vez prometió ir

El juez Martín Bava rechazó in limine la recusación que presentó Mauricio Macri para no presentarse a declarar este miércoles en la causa que lo investiga por presunto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan. Y lo citó para el 28 de octubre, cuando el ex presidente prometió asistir.

"Vamos a estar ahí, por supuesto. Se va a celebrar la audiencia de indagatoria a Mauricio Macri el 28 de octubre", señaló su abogado Pablo Lanusse en diálogo con LN+, pero no confirmó si declarará o presentará un descargo.

Macri se negó a asistir este miércoles porque consideró que Bava no era un juez competente, logró un respaldo institucional de los autoridades de los partidos que integran Juntos por el Cambio, pero luego dio marcha atrás.

"Necesitan mucho más que la foto de Mauricio Macri entrando a dar una declaración, necesitan el procesamiento. Es obvio que ese procesamiento ya está escrito. Sigo enfatizando, claramente, que estamos en presencia de un juez manifiestamente incompetente en lo territorial, parcial y de un juez que prejuzgó en perjuicio del caso y de Mauricio Macri", señaló Lanusse.

"Tan burdo es todo esto, que el propio ministro de Seguridad salió a hablar de la causa diciendo, cuando nosotros todavía no conocíamos la causa, que la mera imputación objetiva no alcanza para indagarlo pero que hay abundante prueba. ¿Cómo sabe el ministro si el Poder Ejecutivo no puede meterse en nuestras causas?", agregó Lanusse.

Macri está imputado por, supuestamente, haber "ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias", entre diciembre de 2017 y fines de 2018, en contra de los familiares de los tripulantes del hundido submarino Ara San Juan.



Las tareas supuestamente habilitadas por el expresidente habrían consistido en "la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos".