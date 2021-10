Vecinos del barrio Don Bosco piden mejoras en la iluminación para evitar el robo en medidores de gas

Patricia es una de las vecinas del barrio Don Bosco que este viernes por la madrugada fue víctima de la nueva modalidad de robo que se registra por estos días en la zona: el robo de flexibles en los medidores de gas.

“Me fui a bañar y el calefón no prendía, después no me prendió la hornalla de gas. Estaba por llamar a la empresa de gas porque tengo todas las facturas al día y mi papá me dijo que me fije adelante a ver si no habían robado el medidor y cuando lo vi no lo podía creer”, relató la mujer a 0223.

Según señaló la vecina, si bien durante el día el barrio es “tranquilo”, durante la noche se transforma en “tierra de nadie”. “Escuchaba que estas cosas pasaban, pero el barrio es tranquilo. La verdad que lo que estamos viviendo no lo puedo creer”, aseguró la mujer al tiempo que relató que durante la última visita que el intendente Guillermo Montenegro hizo al barrio le solicitó que mejore el alumbrado en la zona.

“Acá han robado hasta los picaportes de las puertas. Fue seguramente cuando no queda nadie cerca de la medianoche. Después de esa hora el barrio es tierra de nadie”, concluyó la mujer.