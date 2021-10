Pasear por Mardel: algunos lugares que recomiendo

Animate a organizar planes en lugares de Mar del Plata a los que no vas habitualmente.

La plaza Peralta Ramos

La Plaza Peralta Ramos está ubicada entre las calles Falucho, Dorrego, 20 de Septiembre y Avenida Colón. Me encanta esta zona porque no me queda a mano de mi rutina en Mar del Plata y además de ser una plaza hermosa, ofrece mucho a su alrededor.

Tiene un lindo tamaño, espacios con sol y sombra con árboles que te permiten organizar tu propio picnic a la sombra y ante todo: es reparada -para estar en Mar del Plata-. En el medio hay una rotonda asfaltada ideal para que los más pequeños disfruten andando en rollers o en bicicleta. ¡O para nosotros los más grandes que aprendemos a andar en rollers! Está muy bien contenida y tiene un ambiente tranquilo y familiar.

Plaza Peralta Ramos impacta con su arboleda y espacios para armar picnics.

Practicar Yoga y tomar café

A exactamente una cuadra está uno de los estudios de Yoga más lindos de Mar del Plata: Catorce Siete. Tiene diversos estilos de Yoga y podés escribirles para tomar alguna clase y ver cómo te sentís en esta disciplina. Además, cuenta con una tienda de ropa -principalmente yogui, pero también deportiva en general o simplemente para pasar cómodo tus días- en el mismo espacio.

Y como si esto fuera poco, podés disfrutar de un riquísimo café en No Coffee No Prana. Tiene una pastelería deliciosa con opciones veganas. Podés quedarte disfrutándolo en su patio con murales divinos o hacer take away y caminar hasta la plaza y para disfrutarlo en el pastito.

No Coffee No Prana es una opción si disfrutas del café de autor y pastelería vegana.

Un poco de shopping… alternativo

Me encanta esta zona porque hay locales de venta de insumos para armar tu propia bijouterie, bordados y más. Las artesanías no son lo mío pero siempre que estoy por ahí entro a los locales y veo los mil pequeñísimos objetos que tienen a la venta. Al momento tengo en la mira dos locales:

- Viejo Artesano Insumos para Armadores de Bijuterie Bordadores y Artesanos, Falucho 3498.

- La casa del artesano, Rawson 3494.

Ubicados a pocas cuadras de diferencia, todo se puede realizar caminando. Y no les voy a mentir: siempre encuentro algo útil que termino comprando.

Terminar el día en Club TRI

TRIMmarchi para disfrutar todo el año en forma de Club de ocio y estudio. Ubicado en 20 de Septiembre 2650, de miércoles a sábado a partir de las 19 podés pasar y ver qué programación hay para esa noche (música, arte y más), picar algo rico -con excelentes opciones veganas-, tomar algo y también disfrutar de la tienda con objetos de diseño hermosos. Dato genial: es sin reserva, por orden de llegada.

Club Tri es un espacio que fusiona arte, moda y musica.

Organizate el fin de semana y arrancá temprano para disfrutar de todos estos planes y ganarle al fin de semana.