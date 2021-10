Someten a Carrió a nuevos estudios para definir su alta médica

Profesionales del sanatorio Belgrano realizan por estas horas nuevos estudios a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, para definir su alta médica, que podría darse antes del mediodía de este sábado.

Desde el entorno de la histórica dirigente le confirmaron a 0223 que, de obtener buenos resultados en las últimas evaluaciones, "Lilita" ya podría salir del establecimiento sanatorial de la ciudad a la brevedad.

"Si los estudios le vuelven a dar bien como anoche, le darían el alta antes de mediodía", resumió uno de los hombres de confianza que tiene una de las mujeres más influyentes en la alianza de Juntos.

Las mismas fuentes aseguraron que Carrió permanece lúcida y que espera ansiosa una novedad favorable para abandonar el sanatorio. "Está bien, como siempre, y esperando el alta", se indicó, ante la consulta de este medio.

A la noche, fuentes del Ejecutivo local también confirmaron que el intendente Guillermo Montenegro se acercó para interiorizarse sobre el estado de salud de "Lilita".

Producto de una descompensación, la referente política tuvo que ser internada de urgencia en la ciudad. Los médicos del lugar decidieron que permanezca toda la noche en observación para seguir su evolución de cerca.

Carrió, una visitante recurrente de Mar del Plata, había llegado el jueves por la noche a la ciudad y tenía previstas una serie de actividades para el sábado.

En las últimas horas había sido noticia por la explicación que dio para no acompañar el jueves a Mauricio Macri durante su indagatoria en el Juzgado de Dolores por la causa de espionaje ilegal a víctimas de la tragedia del ARA San Juan.

"No fui a Dolores porque con 40º no voy a ningún lado", se excusó "Lilita" ante la consulta de los medios, al tiempo que agregó: "Soy chaqueña, no hay papá que me movilice; con 45 grados se duerme la siesta”.