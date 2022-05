La Coalición Cívica le marcó la cancha a Juntos de cara al 2023

Con la presencia de Lilita Carrió, la Coalición Cívica bonaerense realizó su congreso en Mar del Plata, desde donde se enviaron fuertes señales hacia la interna de Juntos por el Cambio de cara a la estrategia electoral para 2023.

Con un fuerte hincapié en el veto a la incorporación de Javier Milei que esta semana resolvió la mesa nacional de la alianza, Carrió ironizó con que “como esposa que fundó Juntos por el Cambio no le voy a permitir a los maridos políticos que se acuesten con cualquiera”, en alusión a los sectores del Pro que impulsan un acercamiento al diputado de La Libertad Avanza.

“Estamos llamados a ser libres, no libertinos. La libertad solo puede crecer con el otro y dentro de la ley. No hay libertad sin ley. Sin igualdad de oportunidades que asegure la educación y la cultura para todos, no hay libertad ni república democrática. Hacer desaparecer el Estado es un proyecto narcisista y anárquico”, remarcó Carrió, quien además mantuvo un encuentro con representantes de la juventud de la Coalición Cívica en el marco del congreso realizado el sábado en un complejo de Playa Grande.

Asimismo, la líder de la Coalición Cívica cuestionó a Mauricio Macri por su reciente encuentro con el expresidente estadounidense Donald Trump. “El lío da alegría. No crean cuando yo me peleo. Ahora decreté estar peleada con Mauricio dos meses hasta la reconciliación. Una no puede estar de luna de miel todos los días, más cuando el otro tipo se acuesta con Trump. No se lo voy a permitir”, puntualizó. En tanto, Carrió advirtió sobre que está en marcha una “Tercera Guerra Mundial”, por la guerra en Ucrania. “Churchill le dijo ‘NO’ a Hitler como hoy hay que decirle no a las dictaduras, a los populismos autoritarios, a la ultra derecha y a Putin”, sostuvo.

El encuentro partidario contó con la presencia de invitados de otros espacios de Juntos por el Cambio, como el diputado nacional Diego Santilli, quien puntualizó que “tenemos la obligación y la responsabilidad de presentarle a la sociedad un shock de medidas y un plan económico y productivo integral que reviertan tantos años de fracaso en la Provincia”. Asimismo, pidió evitar el internismo porque “eso es funcional al kirchnerismo”.

Su presencia fue leída como un respaldo de la Coalición Cívica a una potencial candidatura suya a gobernador. Precisamente, Kicillof fue uno de los referentes oficialistas cuestionado por Carrió: “hoy tienen un gobernador ausente que no ha encarado ninguna transformación de fondo, que sólo dedica su tiempo a la crítica y a mirar por el espejito retrovisor”.

Por su lado, el presidente de la Coalición Cívica, Maxi Ferraro, aseguró que “nuestro país transita un momento muy complicado, con un gobierno que está a la deriva, empecinado en utilizar viejas recetas que no funcionaron y en desoír los reclamos de la sociedad ante la inflación descontrolada, la inseguridad y la pobreza”. En tanto, el titular provincial, Andrés de Leo, expresó que "siempre que JxC continúe por este camino y decida sellar el contrato moral, vamos a ser el cambio y la transformación que el país y la Provincia necesita".

En el congreso también se pudo apreciar la presencia de referentes de la política marplatense, como el presidente de la UCR provincial, Maximiliano Abad, el senador provincial Alejandro Rabinovich, y los diputados Sergio Siciliano y Johanna Pannebianco.