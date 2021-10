Patricia Bullrich: “El Estado nacional está de parte de los grupos terroristas y los apaña"

La presidenta de Pro, Patricia Bullrich, se refirió hoy a la violencia en el sur, en donde grupos autodenominados mapuches quemaron dependencias y criticó duramente al Gobierno: “El Estado nacional está de parte de los grupos terroristas y los apaña”, afirmó.

“Escuchamos decir (de parte del oficialismo) que lo que hicimos (durante el gobierno de Mauricio Macri) en el Sur fue una barbaridad. Nosotros hicimos informes firmados por los gobernadores de Río Negro, Neuquén y Chubut que mostraban los 112 atentados que se habían llevado a cabo hasta que nosotros llegamos al gobierno.

Pusimos a las tres procuraciones junto al Ministerio Público Fiscal a trabajar contra esta violencia extrema, no llegamos a decir terrorismo pero podríamos avanzar en esta categoría. Es hora de que el país siga la política que nosotros comenzamos, que armen un comité de emergencia y se pongan a combatir el terrorismo de los grupos llamados mapuches que incendian y destruyen todo y atemorizan a la población”, señaló Bullrich en declaraciones a Radio CNN.

“Estoy de acuerdo con la gobernadora (Arabela Carreras), hay que encuadrarlo como terrorismo. Hay que investigar quiénes son y aplicar las leyes que hay que aplicar. El Estado argentino a través del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) es parte del problema, por eso la gobernadora esta sola. El Estado nacional está de parte de los grupos terroristas y los apaña. Les lleva alimentos, echan a los vecinos, quieren coadministrar territorios que fueron tomados a punta de pistola”, apuntó la exministra de Seguridad.

“Basta leer las declaraciones que hizo Aníbal Fernández, diciendo que se trata de un problema social. Y además, al INAI se lo vio dentro de los lugares tomados, en vez de representar a los ciudadanos que vivimos bajo una Constitución. El Estado no puede ser poliladron, no puede estar del lado de la violencia. Hay organizaciones que no reconocen al Estado y hacen acciones terroristas amedrentando a toda la población”, señaló Bullrich.

Arabela Carreras, gobernadora de Río Negro.

Sobre el posible envío de fuerzas federales a la zona, Bullrich aconsejó: “Para enviar fuerzas federales, primero tienen que alinear a los organismos que son pro estos grupos. Porque si los encargados del INAI son parte del problema, cuando vayan fuerzas federales se van a encontrar con funcionarios que les van a decir que no se metan. El Gobierno tiene que tomar la decisión de liberar al Sur de la violencia política. Tienen que abandonar su posición de ser parte del problema”.

“Hay un amparo, una decisión contraria, entonces la gobernadora y los ciudadanos tienen que ir más a fondo y pedir la renuncia de los funcionarios que son parte del problema, tiene que para la cobertura de estos grupos violentos y una decisión política de fondo del gobierno que diga si están de parte del terrorismo o del Estado de Derecho. Acá no hay grises, es blanco o negro”, cerró Bullrich.