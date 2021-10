Berni calificó de "terroristas" a los mapuches y pidió la presencia de fuerzas federales

El conflicto con los mapuches en la zona cordillerana de Río Negro y la reacción del gobierno de Alberto Fernández ya está generando fuerte preocupación en el oficialismo. El que aprovechó el caso para volver a marcar diferencias con la Casa Rosada fue Sergio Berni, que dijo que no hay dudas de que son actos de "terrorismo" y pidió mandar tropas a la Patagonia.

"Todavía estamos discutiendo si es una acción vandálica o terrorismo. Cuando el bien vulnerado es la paz social, hablamos de terrorismo", afirmó el ministro de Seguridad bonaerense que recordó que ya durante el segundo mandato de Cristina Kirchner tuvieron que intervenir en el mismo conflicto.

"Me parece que no hay que ni siquiera dudarlo y poner toda la fuerza del Estado para terminar con estas acciones que generan un grado de preocupación y de temor importante en la zona", dijo Berni a radio Del Plata. "No tengo ninguna duda que el Estado tiene que mandar tropas a la Patagonia porque lo he visto y lo he vivido, no me la contaron", agregó.

Berni también apuntó contra el gobierno de Alberto Fernández por la defensa que hizo ante la justicia chilena del líder de la RAM, Facundo Jones Huala. El ministro dijo que cuestiona "fuertemente" al embajador Rafael Bielsa y le recordó que este grupo mapuche no reconoce al Estado argentino.

"Si bien es cierto que cualquier ciudadano argentino tiene derecho a una defensa, por más criminal que sea hay que garantizar una defensa porque lo dice la Constitución. El problema es que esta gente desconoce la Argentina, desconoce los símbolos patrios y se autoproclaman de una nacionalidad mapuche", aseguró. "Cuando le preguntan su nacionalidad, Jones Huala desconoce ser argentino. Bueno, que vaya la Cancillería Mapuche a defenderlo, ¿qué tenemos que hacer nosotros?", se preguntó.

El ministro de Seguridad bonaerense también mandó una crítica indirecta para su par nacional, Aníbal Fernández, por haberse reunido con representantes de los mapuches a principios de mes cuando hubo dos ataques en Río Negro. Berni rechazó armar una mesa de negociación con esos grupos: "Yo no dialogo con ningún delincuente".