El Gobierno nacional no enviará fuerzas federales al sur

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, rechazó enviar fuerzas federales a la zona de Bariloche y El Bolsón para controlar el conflicto con grupos mapuches, tal como le había le había solicitado la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras.

El ministro de Seguridad anunció su decisión tras reunirse con representantes de la comunidad mapuche y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), quienes dieron su versión sobre la disputa territorial en el paraje Cuesta del Ternero, a 30 kilómetros de El Bolsón. Allí grupos mapuches mantienen dos terrenos tomados desde mediados de septiembre y las fuerzas de seguridad provincial mantienen sitiado el lugar.

La APDH fue la encargada de informar que "el ministro aclaró que en ningún momento le ofreció (a Carreras) el envío de fuerzas dependientes de su cartera para intervenir en el conflicto".

En un comunicado la organización indicó que Fernández habló de "la necesidad de evitar cualquier despliegue represivo", llamó a una mesa de diálogo urgente y prometió asistencia con alimentos y abrigo para las personas que participan de la toma.

Esta mañana Aníbal confirmó que no mandará efectivos a Río Negro y aseguró que Carreras "nunca" se los pidió en un diálogo que mantuvieron el lunes. "No es un libertinaje en el que las fuerzas federales se puedan meter en las provincias".

"La provincia tiene el poder de policía que le pertenece", dijo el ministro de Seguridad a medios rionegrinos. "No tengo por qué meterme. La ley de Seguridad Interior no deja que las fuerzas federales se metan en las provincias según se les antoje. Lo define un Consejo de Seguridad y no es tema simple", explicó.

Aníbal confirmó también el pedido de que se arme una mesa de diálogo. "No hay otra forma. No se cuántos son pero si hay más de 150 comunidades que han encontrado una salida, ¿por qué no pueden encontrarla las que faltan? Hay que encontrar una salida", finalizó.