Ara San Juan: fijan una nueva fecha para la indagatoria de Mauricio Macri

El juez subrogante de Dolores Martín Bava resolvió volver a citar al ex presidente Mauricio Macri para prestar declaración indagatoria el próximo 20 de octubre en el marco de la investigación en la que se lo acusa de espiar a familiares de los tripulantes del ARA San Juan. El ex Jefe de Estado había sido citado para hoy, pero no se encuentra en el país.

A las 11 de la mañana de este jueves, el juez Bava oficializó lo que ya sabía: que el ex presidente Mauricio Macri no se presentaba a la declaración indagatoria a la que había sido citado el viernes pasado como acusado del espionaje a los familiares de las víctimas del Ara San Juan, porque estaba en el exterior.

Macri recién pudo notificarse en la tarde del miércoles de esta situación, después de una recorrida por distintos domicilios del ex jefe de Estado. Fue a través de una cédula que recibió Juliana Awada y, vía la custodia, a través de Darío Nieto, el secretario privado de Macri y candidato a diputado nacional, según dejó registrado el juez Bava en el expediente.

Ahora, Macri entiende que tiene tres días hábiles para nombrar a un defensor que sería Pablo Lanusse. Pero el juez ya lo convocó, en una nueva citación para el próximo 20 de octubre a las 10 de la mañana. Destacó que la imputación para “el denunciado el Sr. Mauricio Macri, en su calidad de entonces Presidente de la Nación, por ser el responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional”.

Tras un repaso sobre las distintas diligencias que se hicieron para poder notificarlo, Bava escribió: “he de resaltar que la exposición mediática que ha tenido el caso ha llegado al extremo de que personas de reconocida cercanía al imputado hagan referencia a esta causa y hasta brinden información a diferentes medios de prensa sobre posibles acciones y/o estrategias judiciales que el imputado llevaría adelante ante este Juzgado. Sin perjuicio de ello, hasta el momento no se ha presentado ningún letrado ante esta sede con motivo de ejercer el patrocinio jurídico del imputado”.

El escrito de Bava da cuenta también de la presentación formulada ayer, miércoles, por “Patricia Bullrich en su calidad de presidenta del partido político PRO, sin ser parte en este proceso” que “hizo llegar una nota a la casilla de correo electrónico oficial de este Juzgado informando que Mauricio Macri regresaría al país a fines del corriente mes.” “No obstante ello, en dicha misiva se omite precisar una fecha cierta de regreso a fin de poder reprogramar la audiencia indagatoria fijada para el día de la fecha”, agregó.