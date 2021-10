Martín Palermo: "El equipo está muy golpeado anímicamente, ante la adversidad, le cuesta salir a flote"

Sereno y bastante sincero en sus palabras, Martín Palermo brindó una conferencia de prensa luego de la derrota de Aldosivi, 3 a 0 ante Sarmiento en Junín. En su debut en el banco del club portuense, el exgoleador dio un crudo análisis de la realidad del equipo. Avizora cambios -además de los obligados-, puntualizó en el aspecto anímico del plantel, dejó en claro que no es momento de buscar opciones en jugadores jóvenes, y que apuntará a fortalecer al equipo defensivamente para volver a sumar puntos.

"Hay una problemática muy grande, que es la cuestión anímica. Al equipo se lo ve muy golpeado, es la octava derrota consecutiva, y hay que trabajar principalmente en ese aspecto para después encontrar desde la correción, la mejora, y buscar algunas modificaciones para intentar salir de esta racha negativa que un golpe fuerte para el grupo", comenzó el exDT de Arsenal y Godoy Cruz. "Pero si asumí este desafío, es para trabajar y buscar que el equipo vuelva a encontrar ese rumbo, que son los resultados positivos y eso lo va a fortalecer desde lo anímico", añadió, convencido.

Palermo indicó que el equipo "en la semana se había trabajado bien, con muy buena predisposición por parte de todos. Genera y moviliza la llegada de un nuevo DT a que cada uno pueda buscar su lugar dentro del equipo". Sin embargo, volvió sobre el aspecto emocional: "Pero hay un factor muy importante que es lo anímico, al afrontar el compromiso del partido de hoy, que ante la adversidad, al equipo le cuesta salir a flote. Sobre eso habrá a trabajar".

El arquero José Devecchi, a pesar de haber recibido 3 goles, fue la figura del equipo porque incluso en dos de las anotaciones rivales, había atajado los remates previos. Al respecto, el entrenador sostuvo: "Preocupa. Si el arquero es la figura, significa que el equipo no la pasó bien en lo defensivo. Nosotros las que tuvimos, no tuvimos la suerte de concretar. En el primer tiempo estaba parejo el partido, pero volvemos a quizás sufrir el hecho que nos hayan convertido tanto de pelota parada como de juego aéreo. Tendremos que empezar a hacernos más fuertes defensivamente para después ir de a poco proponiendo lo que pueda generar el equipo".

Palermo fue sincero: "Cuesta encontrar algo positivo. Hay que analizar con más tranquilidad y frialdad, para no decir cosas que pueden ser susceptibles al momento del equipo. El análisis entonces tiene que ser mucho más interno, y ver qué cosas pudimos llegar a hacer bien, que son las pocas".

Aldosivi salió a jugar con un esquema 4-4-2, con dos delanteros partiendo como volantes. Al respecto, expicó: "Desde lo ofensivo, intenté buscar variantes, esa iniciativa para que cuando tuviéramos la pelota podamos dañar a Sarmiento, en los espacios que sabíamos ellos podían tener, por los tres centrales con que jugaban. Con gente rápida creíamos que podíamos hacerle daño. Pero no lo encontramos en lo poco trabajado en la semana".

Los hinchas en las redes sociales, enojados por el rendimiento de los mayores, piden que se les de pista a los jugadores de reserva, más jóvenes. Pero Palermo piensa distinto: "No sé si es el momento para recurrir a las inferiores. Sí iremos viendo alternativas y opciones para ver quién está mejor para afrontar este momento, que no es nada fácil. No hay que exponer a los chicos a que ellos sean la solución. Hay mucha gente de experiencia para asumir esa responsabilidad y poder complementarlo con algunos chicos, eso podrá ser en la medida que empecemos a recuperar resultados", indicó.

Aldosivi está último en los promedios. El año próximo, están en juego dos descensos. A futuro, el platense de 47 años expresó. "Obviamente el desafío es que Aldosivi se mantenga en primera división, pueda consolidarse, y tendremos este tiempo que queda del campeonato para poder rearmar el plantel para el próximo año. Será el desafío, con un campeonato largo y difícil para que el equipo se pueda mantener en primera división".