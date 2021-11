No puedo votar: cómo justificarlo y qué multa debo pagar

Este domingo 14 de noviembre se desarrollan las elecciones generales 2021 para renovar las bancas legislativas en todo el país. Para quienes quedaron exentos de la obligación de votar, la Justicia Electoral a través del registro de infractores dispone de una herramienta para poder justificar el no voto.

Quienes no hayan emitido su voto deben justificar su abstención con documentación que acredite el motivo por el cuál no se emitió el sufragio. Esto podrá hacerse ingresando a la aplicación de infractores de la Cámara Nacional Electoral (CNE) a través del siguiente link.

Allí se deben ingresar los datos personales y tras copiar el código de verificación, se debe presionar en “solicitar justificación” para luego ser derivado a un menú que desplegará las posibles opciones de motivos. Deberá ser adjuntado como archivo el certificado que acredite la ausencia.

Aquellas personas que no pueden votar por problemas de salud, por estar cursando la enfermedad, tener síntomas o ser contacto estrecho de una persona positiva de Covid-19, deben presentar un certificado médico que acredite el no voto.

Si se encuentren a de su domicilio, deberán asistir a la comisaría más cercana con su DNI y señalar el motivo por el cual no votaron. Allí le darán una certificación escrita que justifique su imposibilidad de votar.

Por otra parte, quienes tengan que trabajar durante el horario de votación tienen derecho a exigir una licencia especial de sus empleadores para poder participar de los comicios (sin deducción alguna del salario ni ulterior recargo de horario).

El certificado debe ser presentado dentro de los 60 días. De no ser justificado se elevará una multa a la persona y no se le habilitará para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección.

La Cámara Nacional Electoral tiene habilitada la línea 0800-999-7237 para realizar reclamos y consultas.

Cuánto tengo que pagar de multa

Quienes no votaron en las PASO podrán votar en las Elecciones Generales del domingo 14 de noviembre.

Las personas que no van a votar en las elecciones legislativas y no justifiquen la ausencia de acuerdo a las causales citadas en esta nota, deberán pagar una multa de 100 pesos mientras que no lo hicieron en las Paso, les corresponde pagar $50. Así, las personas que no votaron en las Paso ni en las legislativas del 2021 deberán pagar 150 pesos en total.

Mientras no paguen la multa, quedarán registrados como infractores, lo que implica que no podrán hacer trámites durante un año ni obtener el pasaporte. Tampoco podrán ser designados funcionarios públicos durante tres años. En el sitio oficial infractores.padron.gob.ar se puede consultar la situación particular de cada ciudadano.

La deuda puede abonarse a través del Banco de la Nación Argentina personalmente o por medios electrónicos como tarjeta de crédito, transferencia bancaria, pago en efectivo o cuenta virtual. La información se actualiza en la web dos días hábiles después de saldada la deuda. El monto de las sanciones integra el Fondo Partidario Permanente, a cargo del Ministerio del Interior.

Si el ciudadano considera que no debe estar en la lista de infractores, puede reclamar vía internet o en la Secretaría Electoral correspondiente a su domicilio, con su documento y el troquel que acredite el sufragio.

Los mayores de 70 años y los menores de 18 años no aparecerán en el Registro de Infractores, aún cuando no hayan emitido el voto. Eso se debe a que para ellos el voto es voluntario. Es obligatorio, en cambio, para los que integran la franja etaria comprendida por los 18 años hasta los 70 años.