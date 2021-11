Para Facundo Manes, Alberto Fernández padece "anosognosia"

El neurólogo y próximo diputado que tendrá Juntos por la Provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, diagnóstico al presidente Alberto Fernández con "anosognosia", una incapacidad asociada al Alzheimer, al criticar al oficialismo por festejar la derrota que sufrió frente a la coalición que lidera Horacio Rodríguez Larreta en las elecciones del domingo.

“En la neurología hay algo que se llama anosognosia y significa no reconocer el problema, y cuando un paciente no reconoce el problema, no va a poder encarar la rehabilitación”, sostuvo en declaraciones radiales, al cuestionar el acto que prepara el Frente de Todos para el miércoles en Plaza de Mayo.

En línea con los dichos del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, el dirigente radical se mostró "sorprendido" por la celebración del Gobierno pese a haber sufrido una derrota en las urnas. "No reconocen la situación, hubo casi 10 puntos de diferencia", recordó.

"Fue un triunfo claro de Juntos por el Cambio, por primera vez ante un peronismo unido. Pero no hay nada para festejar, nadie tiene que estar contento en un país con la mitad de la población en la pobreza”, insistió Manes.

También se refirió a la diferencia entre Juntos y el Frente de Todos y acusó al partido oficialista de haber realizado un desleal uso de fondos. "En la provincia, aunque la victoria fue más ajustada, es tan o más meritoria que en las Paso, porque el Gobierno esta vez puso recursos del Estado al servicio de lo electoral”, apuntó.

A su vez, el flamante diputado electo acusó al presidente no proponer un diálogo que no es "sincero". "Detrás de un presidente que llama a festejar un triunfo que no fue hay una persona más preocupada por sobrevivir dentro de su propio espacio que brindarle seguridad a la gente, hacerse cargo de los problemas. No se puede especular con proyectos personales. Necesitamos estar unidos", reclamó.