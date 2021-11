Nueva normalidad: los clubes marplatenses trabajan como en prepandemia

Como en diversas actividades, la nueva normalidad ya se vive en los clubes de Mar del Plata, con chicos y grandes que desde hace unos meses volvieron a hacer deportes, manteniendo cuidados sanitarios y aforos y que hoy transitan con niveles cercanos a la prepandemia, al ritmo de los pocos contagios de coronavirus que se registran y al avance de la vacunación en la ciudad, tras padecer un terrible 2020 con el pago de las cuotas que había caído al 25%.

En diálogo con 0223, Juan Pablo Tumminello, Director Deportivo del Club Kimberley, contó que al principio de año había incertidumbre por cómo se desarrollarían las distintas actividades tras un 2020 para el olvido, pero lentamente los socios comenzaron a colmar el club y ahora funcionan como en prepandemia.

La pileta y el resto de las actividades mantienen los cuidados por el Covid-19.

“Después de pasar el verano, las actividades empezaron a repuntar y ahora podemos decir que estamos en niveles de prepandemia, casi en su plenitud. Seguimos con los controles de temperatura, el uso de alcohol y con aforos en algunas actividades como en los natatorios, que han tenido un crecimiento importante: ahora hay 905 personas nadando por día cuando entre el 2018 y 2019 había 450”, comparó Tumminello.

Para el dirigente kimberleño este resurgir del club se da también en otras instituciones y es "porque hay una gran necesidad de hacer actividades físicas y recuperar lo perdido en pandemia”, que se contrapone con el duro 2020, “que casi estuvo prácticamente perdido”.

“Nos llama la atención la cantidad de nuevos socios que comenzaron hacer deportes”

Alejandro Yapuncic, presidente del Club River Mar del Plata recordó la alegría que había en los chicos la vuelta a los entrenamientos en el segundo semestre de este año, tras un 2020 demoledor. “Veías su alegría y hasta no sabían cómo demostrarlo, porque querían abrazar a sus entrenadores pero querían cuidarse”.

El directivo del club ubicado en Juan B.Justo entre Bronzini y Reforma Universitaria, afirmó que la vuelta del fútbol, las artes marciales, el hockey y otros deportes federados “se puso rápidamente en marcha con mucho cuidado y todas la medidas sanitarias y de seguridad” pero sorprendió la gran cantidad de nuevos socios que empezó a copar las instalaciones.

Alejandro Yapuncic, presidente River Mar del Plata, se mostró satisfecho con el regreso de los jóvenes al club.

“Nos reunimos hace unas semanas con los presidentes de los clubes, como Ariel Lemi de San José, Alejandra Bonzi de Talleres, Sebastián Garro de Biguá, Marcos Maniandes secretario de Costa Azul, Guillermo Messina de Boca, entre otros dirigentes y todos están muy contentos de esta puesta en marcha. Te diría que nos sorprende y nos llama la atención de cuánta gente nueva empezó a hacer deportes”, expresó.

En ese marco, Yapuncic, evaluó que “comparado a octubre de 2019, ahora estamos en el punto más alto con mucha concurrencia y con temporada alta en todas las actividades”.

“Desde lo institucional, hay que tener en cuenta que la pandemia fue muy difícil porque al no haber movimiento, el cobro de cuotas sociales fue difícil. Hay clubes que recién ahora se están reorganizando y otros les resultó más llevadero. Pero en general, fue una situación de crisis muy difícil”, recordó.

“La parte deportiva en clubes de fútbol, de rugby, de hockey y de varios deportes, están en marcha y en auge. Aunque todavía falta recuperar la parte social en los clubes que tienen salones de fiesta o gastronomía, que durante la pandemia también fue muy golpeado. River tiene salón de fiesta tradicional de más de 20 años y ves que la gente viene consultando para hacer las fiestas a futuro. Y ponerse al día con reservas de hace un año, lo que es una tarea muy compleja”, dijo.

"Lo que no te mata, te fortalece como institución"

Por su parte, Horacio Taccone, presidente del club Once Unidos, valoró el regreso de cientos de socios a la institución durante el 2021 y consideró que las actividades “están funcionando casi como en el 2019”.

“La gente empezó a venir lentamente con aforos y distintos cuidados por la pandemia pero a finales de agosto y principios de septiembre se comenzó a ver cierta normalidad en la concurrencia”, advirtió el directivo.

Horacio Taccone, titular del club Once Unidos. Foto:0223.

En ese punto, señaló que “lo que mejor funcionan son los deportes al aire libre”, mientras que la pileta “se mantienen aforos y hay cupos” por el tema sanitario.

Para Taccone, Once Unidos pudo sobrellevar el peor momento de la pandemia por el apoyo de los socios. "Aunque no venían, permitieron con el pago de la cuota sobrellevar el pago a los profesores y el resto del personal. Sin duda lo que no te mata, te fortalece como institución”, reflexionó.