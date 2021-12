Boca decepcionó ante su gente y sigue afuera de la Libertadores

Boca Juniors no pasó de un empate sin goles ante Newell's Old Boys en la Bombonera, y al cabo de la 23° fecha del campeonato de la Liga Profesional sigue afuera de los puestos de clasificación a la Libertadores 2022 por tabla anual, por lo que cada vez se le presenta como más trascendente para ese objetivo la final de Copa Argentina del próximo 8 de diciembre en Santiago del Estero.

Sorprendió Sebastián Battaglia al realizar tres cambios respecto al equipo que había firmado planilla el domingo, y también modificó el sistema, porque salió un creador como Cardona para que ingrese el juvenil Zeballos y pasar al 4-3-3. Los otros tres cambios (López por Zambrano y Salvio por Villa) fueron de jugadores de características similares. Sin explicaciones, sorprendió, pero Boca intentó ser protagonista y acallar esos murmullos. Pero no pudo ser, porque no le dio resultados, los de las bandas no desnivelaron, faltó juego y sólo Fabra levantó en alguna oportunidad a la gente. Él y su compatriota Campuzano, fueron los puntos más altos en una etapa donde no abundaron las situaciones.

Del otro lado, con la experiencia y su tranco cansino, Pablo Pérez manejó los tiempos del juego y cuando pudo trató de llevar a su equipo para adelante. Algún desborde que no encontró receptores y un cabezazo de Salvio que desvió Macagno, fue lo único del local en la etapa inicial. La sorpresa siguió al regreso del vestuario, porque Battaglia decidió salir con los mismos once. Y la versión fue todavía más desmejorada que la de la primera mitad, por lo que se vio obligado a poner a Villa y Cardona para que lo "salven".

El extremo no pudo ganar en el mano a mano, pero se las ingenió para tirar un centro rasante que empujó Vázquez, pero fue anulado por una milimétrica posición adelantada. El enganche, con dos o tres pases, demostró que ante la falta de fútbol del "xeneize", es casi indispensable. Pero cuando parecía que era el mejor momento, se pinchó y casi lo gana Newell's de contra ataque. Rossi en una doble atajada y Maxi Rodríguez que tardó en definir y lo cerraron, ahogaron la posibilidad de triunfo rosarino.

En el cierre llegó lo mejor de Boca, que se lo llevó por delante y terminó mereciendo la victoria. Un cabezazo de Rojo pegó en el palo, Pavón asistió a Vázquez que primero chocó con la mano izquierda de Macagno y, en el rebote, casi sin ángulo, pero con el arco libre, le pegó al palo, ante el uhhhh generalizado de un estadio, a esa altura, impaciente, pidiendo que sí o sí hay que ganar la Copa Argentina el 8 de diciembre. Y tienen razón. Porque con este resultado, Boca sigue afuera de la Libertadores 2022 por la tabla general.

Síntesis

Boca Juniors (0): Agustín Rossi; Luis Advíncula, Lisandro López, Marcos Rojo y Frank Fabra; Agustín Almendra, Jorman Campuzano y Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Luis Vázquez y Exequiel Zeballos. DT: Sebastián Battaglia.

Cambios: ST 12' Sebastián Villa por Zeballos, 20' Edwin Cardona por Salvio y 36' Cristian Pavón por Almendra.

Newell's (0): Ramiro Macagno; Franco Escobar, Diego Calcaterra, José Canale y Mariano Bittolo; Pablo Pérez, Julián Fernández, Jerónimo Cacciabue y Francisco González; Justo Giani y Juan Garro. DT: Adrián Taffarel.

Cambios: ST 0' Marco Campagnaro por Bíttolo, 12' Ramiro Sordo por Giani, 19' Maximiliano Rodríguez y Nazareno Funez por González y Garro, y 30' Fernando Belluschi por Fernández.

Goles: No hubo.

Árbitro: Patricio Loustau.

Estadio: La Bombonera.