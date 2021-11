Definen la reglamentación de exención de impuestos a hoteleros

"No tengan duda que vamos a cumplir lo que prometimos", garantizó Kicillof. Foto: archivo 0223.

El gobernador Axel Kicillof aseguró que ya está "encaminada" la reglamentación para que se ponga en vigencia el Programa de Reactivación de Turismo que exime a hoteleros y múltiples sectores productivos del pago del impuesto inmobiliario entre marzo del 2020 y septiembre de 2021, meses donde la actividad se vio fuertemente resentida por las restricciones de la pandemia del coronavirus.

En su reciente paso por Mar del Plata, el mandatario bonaerense garantizó que pronto se harán efectivos los beneficios impositivos del programa, que implica, según estimaciones oficiales, una inversión aproximada de $557 millones, en concepto de eximición y devolución de créditos a quienes ya hayan pagado el tributo.

"Está encaminada la reglamentación; lo que prometimos lo vamos a cumplir, y la vamos a implementar pronto. No tengan duda que vamos a cumplir lo que prometimos", ratificó ante la consulta de 0223 el jefe de Estado Provincial, en el marco de las actividades que lideró por la final de la edición número 30º de los Juegos Bonaerenses.

La medida no solo beneficia a la hotelería, sino que también impacta de manera directa para los responsables de boliches, guarderías y jardines maternales, salones de fiestas, gimnasios y parques temáticos. En el proyecto, inicial estos sectores no se habían contemplado pero tras el tratamiento con la oposición en la Legislatura, que dio su aprobación definitiva a mediados de octubre, se decidió incluirlos.

"Igualmente, los que ya habían pagado, se les va a devolver como crédito y los que no pagaron, no tienen que pagar y tienen que estar tranquilos de que no van a ser intimados. Después llegará el momento de la realización del trámite concreto", aclaró Kicillof.

El gobernador insistió en que el turismo "sufrió mucho la pandemia" pero aseguró que será "uno de los pilares de la reactivación" pos Covid-19. "El turismo da mucho trabajo, permite movilizar y además devuelve y retribuye, Necesitamos apostar a la producción, el trabajo, el bienestar y los derechos", aseveró.

A través del mismo programa, la Provincia garantiza un subsidio a todos los estudiantes secundarios que actualmente están cursando el último año para que puedan cumplir con los tradicionales viajes de fin de curso con el respaldo del Estado, en una apuesta por ampliar el desarrollo de la temporada ya que estos viajes de egresados se realizarán entre marzo y mayo del 2022.