Alec Baldwin rompió el silencio tras la tragedia: "Yo no apreté el gatillo"

Alec Baldwin aseguró que él no apretó el gatillo del arma que terminó a fines de octubre con la vida de su compañera Halyna Hutchins en el set de filmación de la película "Rust".

La estrella de Hollwyood lo dijo en una entrevista que se podrá ver el 2 de diciembre en la BBC, y en la que el actor no sólo rompe el silencio tras el accidente fatal sino que además quiebra en llanto en una clara señal de que es el episodio más difícil que le tocó vivir.

“Incluso ahora me cuesta creerlo. No parece real para mí”, dice Baldwin en el video adelanto. “¿Cómo entró una bala real al set?”, le preguntó Stephanopoulos. “No tengo idea. Alguien puso una bala real en el arma, una bala que no debía ni siquiera estar en la propiedad”, contestó.

El adelanto que dio a conocer la BBC.

En el mismo sentido, Baldwin insistió: “El gatillo no fue apretado. Yo no apreté el gatillo. Nunca apuntaría un arma a otra persona y apretaría el gatillo. Nunca”.

“Has dicho que no eres una víctima. ¿Esto es lo peor que te ha pasado?”, indagó el periodista, y Baldwin contestó que sí. “Sí, sí, porque hago memoria y pienso qué podría haber hecho”.

El actor recordó a Halyna Hutchins, quien se desempeñaba como directora de fotografía en la película, como una persona "amada por todos los que trabajaban con ella, y admirada".