Pase Sanitario: qué pasará con los trabajadores marplatenses

A partir del 21 de diciembre el pase sanitario será obligatorio en la provincia de Buenos Aires para concurrir a cualquier tipo de evento que incluya la aglomeración de personas. En ese marco, los empleados que atiendan al público deberán tener el esquema completo de vacunación contra el Covid-19, para evitar una nueva ola de contagios.

Ante esta problemática, 0223 consultó a Guillermo Bianchi, titular del Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica, que se mostró a favor de la normativa y adelantó que se reunirán con representantes del sector empresarial para definir estrategias y se hablará, entre otras cosas, qué pasará con los trabajadores “anti-vacunas”.

“Este jueves nuestro sindicato se va a reunir con las autoridades de la Ucip (Unión del Comercio, la Industria y la Producción) para de cara a la temporada, reactivar el Comité de Prevención Covid para no abandonar los cuidados básicos. Sabemos que el porcentaje de vacunación es muy alto entre los trabajadores mercantiles. No así, vamos a invitar a los que no están vacunados con las dos dosis a hacerlo”, recalcó el dirigente, recientemente reelecto en al conducción del gremio.

En tal sentido, Bianchi negó que se piense en sanciones a los anti-vacunas, “porque no está establecido en la resolución”, aunque sostuvo que “si se va a exigir el pase sanitario” y no quiso adelantar cómo se llevará a cabo ya que estas cuestiones serán dirimidas con la cámara empresarial.

El dirigente mercantil señaló que dentro del encuentro que realizarán con el sector empresario marplatense, “queremos que haya una sola voz” sobre el tema y remarcó que la problemática que implica una nueva ola de contagios “supera la cuestión del trabajo porque se refiere a la salud” debido al riesgo de muerte que tienen aquellos que no están con el esquema de vacunación completo.

“Vamos invitar a los que no se hayan vacunado, a que lo hagan. Sobretodo con los trabajadores con actividad con el público, porque muchos mercantiles cumplen funciones puertas adentro. Haremos una fuerte campaña con el sector patronal, con nuestra visión y una política conjunta y mas allá que la disposición sea rígida, invitar a la gente a vacunarse. No hay que creer que la pandemia terminó”, razonó Bianchi.

Días atrás el gobierno nacional dispuso la obligatoriedad del pase sanitario a partir del 1 de enero mientras que en el territorio bonaerense será desde este 21 de diciembre. La medida incluye la presentación del pase sanitario en bares y restaurantes; en actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados (centros culturales, gimnasios, cines, eventos deportivos que signifiquen aglomeración de personas; salones de fiestas y boliches, fiestas, casamientos, actos y reuniones con gran participación de personas); realización de trámites presenciales ante organismos públicos provinciales y/o municipales y empleados que realicen atención al público, ya sea de entidades públicas o privadas.

La resolución completa sobre la obligatoriedad del pase sanitario