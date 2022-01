La Provincia implementará el pase sanitario en el transporte de media y larga distancia

El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, anunció que se aplicará en los próximos días el pase sanitario en el transporte de pasajeros de media y larga distancia, que implica el esquema de vacunación contra el coronavirus con primera y segunda dosis.

"Los pasajes de media y larga distancia son nominales, y al momento de comprarlos se debe acreditar el pase sanitario, solo así se le expende el boleto", señaló el responsable de la cartera de transporte bonaerense.

La provincia de Buenos Aires supera hasta ahora el 95% de la población vacunada con la primera dosis y el 83% con las dos aplicaciones, adelantó el funcionario en diálogo con C5N.

Las condiciones de aplicar el pase sanitario en el transporte de corta distancia están dadas y "esa es una decisión del ministro (de Salud, Nicolás) Kreplak", sostuvo.

"En los próximos días el gobernador (Axel Kicillof) lo va a anunciar, ya tiene el dictamen de los dos Ministerios, y en poco tiempo seguro lo va a implementar", afirmó.

A quienes decidan no vacunarse les advirtió sobre la dificultad de asistir a ciertos eventos: "Respetamos a quienes decidan no vacunarse pero esos casos tienen consecuencia, ya que en lugares de concentración o cerrados no podrán asistir quienes no cuenten con el plan de vacunación", dijo.