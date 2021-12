“El Diente” Arostegui no pudo ser localizado por la justicia y no se presentó a declarar

A dos semanas de haber generado destrozos en el paseo costero por manejar borracho y a alta velocidad, se esperaba que el conductor de 25 años, Ignacio “El diente” Arostegui se presentara a declarar en el marco de una causa que inició de oficio el fiscal Rodolfo Moure, pero a primera hora de este viernes se confirmó que el joven, oriundo de Berazategui, no pudo ser localizado por el oficial de justicia que se presentó en su domicilio para notificarlo de la imputación.

Así lo confirmó a 0223 el propio Moure, a cargo de una causa penal por el delito de participación ilegal en prueba de velocidad, que tiene a “El diente” como único imputado. “Estaba citado para este viernes a las 10 pero al ir a notificarlo, el oficial de justicia se encontró con que la vivienda estaba vacía, y ahora se están haciendo las tareas investigativas para dar con su paradero”, precisó el fiscal. Sin embargo, aclaró que no corresponde ordenar su detención porque ni siquiera fue notificado formalmente de su situación procesal.

El fiscal Moure confirmó este viernes que Arostegui aún no pudo ser notificado formalmente de la causa que inició de oficio. Foto: 0223

“La semana pasada se presentó un abogado que se iba a desempeñar como su defensor, pero eso no ocurrió. Ahora estamos tratando de dar con su actual paradero”, dijo. A su vez, remarcó: “No presentarse cuando uno está notificado motiva la detención pero cuando uno no está notificado, como en este caso, lo siguiente es dar con su paradero, notificarlo y si no se presenta ni justifica su comparecencia, ahí sí se ordenaría su detención”.

Para esto, agregó, no hay plazos establecidos, aunque sostuvo que apuntan a fijar una nueva fecha para que Arostegui comparezca en el marco de una causa por infracción al artículo 193 bis del Código Penal.