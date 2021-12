La China Suárez desmintió un romance con Eduardo Cruz: "Dejen vivir"

Desde que estalló el escándalo en el que Wanda Nara acusó a Eugenia La China Suárez de ser la tercera en discordia en su pareja con Mauro Icardi, la vida amorosa de la actriz esta en el centro de la escena mediática.

En las últimas horas, con el "Wandagate" desvaneciéndose, en Intrusos aseguraron que la ex Casi Ángeles también había coqueteado con Eduardo Cruz, hermano de la también actriz Penélope Cruz y marido de Eva de Dominici. “Me dicen que La China, que está soltera y en esto le doy la derecha, andaba con varios, no es que Mauro era el único (...) Y dicen que al otro, que estaba en sus mensajes y le habría mandado un video hot, es al hermano de Penélope Cruz”, comenzó contando Paula Varela.

“Parece que él no le contestó, no le dio cabida, eso no prosperó”. En ese sentido, la panelista opinó: “Es una mina que si a ella le gusta, va al frente. Tal vez también le habían contado que él estaba en crisis con Eva”, opinó la perdiodista.

Cansada de la cantidad de rumores que continúan circulando sobre ella, la ex de Benjamín Vicuña hizo un descargo en su cuenta de Instagram, donde apuntó directamente contra la panelista de América. “¿Hasta cuándo vas a seguir mintiendo Paula Varela? Tengo las pelotas por el piso. Esto ya es abuso. Desmiento categóricamente esta pelotudez. No tengo idea de quién es ese hombre. Dejen vivir”, escribió en una story. Y cerró: “Mirá que hay periodistas que se preocupan por averiguar ¿Lo tuyo qué es? ¿Inventar? ¿Hasta cuándo?”, se preguntó.

“Esto es persecución, acoso, ensañamiento. Yo no me voy a pegar un tiro, ni (voy) a saltar de un edificio, porque por ahora mi salud mental, está estable. Pero ustedes están empecinados en meterse en vidas ajenas y arruinarlas. Son los primeros en conmoverse al hablar de ‘bullyng’ y son los primeros en ejercerlo”, escribió la China.