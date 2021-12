Video: así fue la dolorosa despedida de Esteban Bullrich del Senado

El senador Esteban Bullrich, presentó este jueves su renuncia a su banca en la cámara Alta acompañado por sus familia la expresar su “profunda tristeza” por la decisión que debió tomar, obligado por la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) con la que fue diagnosticado en los últimos meses.

Al inicio de su mensaje, el referente del PRO estalló en llanto y emocionó a todos los legisladores de todos los partidos. “Esta dedición la tomo con todo el dolor del mundo”, expresó.

Bullrich inició su discurso emocionado y agradeció a la vicepresidenta Cristina Kirchner por “las muestras de afecto” que mantuvo hacia su persona. “Desde que entré a la política siempre intenté ser fiel a mí mismo, no mentirme, hacer lo que sentía aunque no fuera inconveniente. Hoy, desde este recinto que me honra ser parte, vengo a hacer algo que va en contra de cada fibra de mi cuerpo, nada de lo que soy me indica que este es el camino que quiero seguir, pero creo firmemente en la idea de que el interés público siempre debe estar por encima de los intereses personales”, expresó.

Además, aseguró que tomó esa decisión “con todo el dolor del mundo y la frustración de no tener alternativa quiero anunciar la renuncia a mi cargo. Ser parte del Senado de ha Nación ha sido uno de los honores más grandes de mi vida política". "Acá encontré personas comprometidas con la Patria y yo voy a seguir buscando un mejor país para mis hijos. Renuncio a mi banca con mucha tristeza”, confesó.

Al finalizar su discurso, el senador del Frente de Todos José Mayans tomó la palabra para proponer que Bullrich pueda seguir su trabajo desde su casa, de forma virtual. “No queremos que se vaya. Hay que reconsiderar el tema”, resaltó. La idea fue apoyada por Fernández de Kirchner y por el bloque radical pero, finalmente, el legislador del PRO rechazó la propuesta: “Fue una decisión que tomé con mi familia”.

Previamente, la vicepresidenta comunicó la necesidad de apartarse del reglamento para permitir al senador de PRO expresarse mediante un sistema tecnológico no habilitado por el reglamento del Senado, debido a las dificultades en el habla que padece Bullrich.

En ese lapso, Cristina olvidó el izamiento de la bandera y al percatarse de ello admitió que se había puesto "muy nerviosa" por ver al senador Bullrich, que ya desde su banca y con dificultad de movilidad le había pedido la palabra para formalizar su renuncia.