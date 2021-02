Alberto Fernández: "Hay que trabajar juntos y no debe haber diferencias ideológicas"

El presidente Alberto Fernández encabezó este jueves el acto de inauguración de 5 de 19 nuevos módulos sanitarios, uno de ellos construido en el predio del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) de Mar del Plata, que reforzarán la labor de atención y prevención por la pandemia del coronavirus. El intendente Guillermo Montenegro y la secretaria de salud Viviana Bernabei, estuvieron presentes en el acto.

Al momento de su alocución, el jefe de estado lamentó las malas condiciones climáticas por no poder estar en el acto y saludó al intendente Montenegro, "mi exalumno y amigo" -además de tener palabras de elogio hacia nuestra ciudad- y a cada uno de los intendentes de los distritos de Villa Gesell, San Bernardo, Colón (Entre Ríos) y Mina Clavero (Córdoba), donde se inauguraron los módulos sanitarios.

Dirigiéndose a algún sector de la oposición, Fernández dijo que "hubo quienes pensaron que era mejor no invertir en salud pública y dejarlos en manos privadas y de un año a esta parte hemos comenzado a reparar eso", señaló.

"Es necesario poner de pie al país y para eso es importante el trabajo de todos", expresó el Jefe de Estado y añadió que "en esa tarea, no debe haber diferencias ideológicas" y dijo que la creación de estos 19 puestos, "cinco no son oficialistas y eso celebro porque significa que podemos trabajar juntos. Aún en años electorales tenemos que hacerlo porque la salud, la vivienda y la seguridad no esperan", remarcó.

"Me pone contento de llevar estos proyectos porque son inclusivos y nadie queda afuera. Ciudades tan populosos como Mar del Plata y más chicas como Colón o Mina Clavero. Todos integrados, porque es un tiempo que tenemos que entender que nadie se salva solo y la política exige un llamamiento moral. No es solamente hacer 19 centros modulares sino poner en el centro de la escena al ser humano, que necesita atenderse, golpear una puerta y que lo atienda un enfermero o enfermera". "Esto es la ética de la política", reflexionó.

"¿Qué país queremos, el que incluya a todos o a algunos?, preguntó el Presidente, que aseveró que "algunos piensan que hay 20 millones de argentinos que sobran" y en este tiempo de pandemia, "estamos dando muestras de la mejor política" y "ayudando hasta al más olvidado".

"Cada argentino tiene un lugar donde realizarse, donde nace y donde debe ser feliz", concluyó Fernández.

En el acto de manera presencial en nuestra ciudad, estuvieron representantes del Ministerio de Obras y de Turismo de la Nación, dirigentes del gremio de ATE y concejales de la ciudad.

En el comienzo del acto y a través de la videoconferencia, el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, valoró los 19 centros modulares sanitarios que tienen una inversión de 2855 millones de pesos y que luego de la pandemia quedarán para la atención medica en cada localidad, que según el funcionario "será vital" para atravesar la situación sanitaria y adelantó que además servirán como centro de vacunación.