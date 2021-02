El Polaco: "No creo que haya una moda que dure 16 años"

Ezequiel Iván Cwirkaluk, popularmente conocido como “El Polaco”, se convirtió en el último tiempo en un referente de la cumbia romántica argentina. Carismático, simple y con una popularidad en ascenso, se prepara para brindar un show sin igual este viernes en el teatro Radio City. Antes de la presentación, habló con 0223.

“Va a ser un show espectacular, totalmente renovado donde vamos a hacer todos los hits de estos 16 años que llevo ya de carrera y presentando los temas nuevos que hicimos en el último tiempo”, dice, entusiasmado, el cantante que en 2006 se lanzó como solista y que supo consolidarse como uno de los músicos de referencia del género tropical.

Inspirándose en el amor y las vivencias de sus seres cercanos, compuso hace tres años “El Regalo”, tema que en 2020 grabó junto a Natalie Pérez y que presentará este viernes. “Mar del Plata es la segunda ciudad en la que vamos a presentar el tema así que estamos re ansiosos”, cuenta acelerado, mientras recuerda que durante su paso por el reality gastronómico Master Chef conoció a la actriz y cantante y allí surgió la posibilidad de grabar juntos “Quedó buenísimo. Es un éxito”, dice.

Consultado sobre su paso por el popular certamen, “El Polaco” explica que la experiencia fue “espectacular”, dice. “La propuesta llegó en un momento de vacas flacas. Aprendí a cocinar, conocí gente nueva y la verdad es que fue muy enriquecedora”, relata el músico que este año vio incrementado su nivel de popularidad que asegura que no lo afecta porque siempre vivió su vida de manera tranquila.

Tranquilidad, trabajo y paciencia parecen ser las claves para alcanzar el éxito para Ezequiel. “Los años pasaron volando, cada año tiene lo suyo, pero balance de todo lo que viví no me puse a hacer nunca. Con mucho trabajo quedó demostrado que no soy una moda. No creo que haya una moda que dure 16 años, así que creo que estamos bien ahí”, asegura.

Respecto al modo de trabajo durante un año que golpeó fuerte a la actividad cultural, “El Polaco” reconoce que el 2020 fue un año complicado. “Tengo un disco hecho y guardado esperando una fecha para cuando se pueda publicar y hacer un lanzamiento como estamos acostumbrados. Este año de parate aproveché para componer y grabar mucho y salió este disco”, confía.

Por último, sobre sus proyectos para este año, adelanta que va a ser un año “positivismo”. ”Se viene mi disco nuevo, unos proyectos en televisión que son sorpresa.. Ya lo arranqué con el pie derecho”, concluye.